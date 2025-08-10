Melo e Zverev estreiam no Masters 1.000 de Cincinnati nesta segunda-feira
O brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev estreiam nesta segunda-feira no Masters 1.000 de Cincinnati. A dupla encara o indiano Rohan Bopanna e o norte-americano Ethan Quinn, convidados pela organização, a partir das 15h30 (de Brasília).
"Segundo Masters 1.000 juntos na sequência, em busca de bons resultados aqui em Cincinnati", disse o brasileiro. O último torneio disputado por Melo e Zverev foi o ATP 1.000 de Toronto.
Nesta segunda-feira, o brasileiro fará sua 16ª participação no campeonato, a terceira seguida ao lado de Zverev. O mineiro foi campeão na edição de 2016 de Cincinnati, com o croata Ivan Dodig.
No ranking mundial de duplas, Marcelo Melo atualmente ocupa a 53ª colocação. Alexander Zverev, por sua vez, figura no terceiro posto da lista de simples.