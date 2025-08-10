Lucas comenta possibilidade de ser titular do São Paulo na Libertadores

Depois de bater o Vitória por 2 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo já mudou a chave para a Libertadores. O time encara o Atlético Nacional pelas oitavas de final na terça-feira e espera contar com a ajuda de Lucas Moura.

O atacante voltou a jogar depois de três meses afastado. Ele não entrava em campo desde o dia 6 de maio, devido a um estiramento na cápsula posterior do joelho direito.

Lucas foi acionado pelo técnico Hernán Crespo aos 31 minutos do segundo tempo. Agora, o camisa 7 espera ter mais tempo de jogo na Colômbia, mas afirmou que é muito difícil começar entrar os titulares.

"Terça-feira, sendo bem sincero, acho bem difícil começar de titular. Voltei agora, temos que ir com calma. Tenho que ter paciência. Claro que eu quero jogar, mas temos que controlar a carga. Hoje joguei 15 minutos, na terça talvez um pouco mais e por aí vai. Terça ainda acho muito cedo", relatou.

Diante do Vitória, Lucas entrou no lugar de André Silva. A ideia era dar liberdade ao jogador de 32 anos. Nos próximos jogos, contudo, o atacante deve ganhar outras funções na equipe.

"Para ser sincero, a gente não treinou ainda coletivo, por conta dos jogos. Acredito que foi mais para eu não ter tanta obrigação de voltar e ajudar na marcação. Ele me colocou no lugar do André, mais na frente, para ficar mais perto do gol. Importante é voltar. Depois ele acha uma posição para mim", disse o atleta.

"A primeira coisa é que o Lucas tem que recuperar. Todos que amam o futebol querem ver o Lucas em campo. Mas precisamos que ele esteja bem, confortável durante todos os treinos e no campo. Foi emocionante para todos ele voltar. Temos tempo para ver onde ele pode jogar. A coisa mais importante é que ele voltou", analisou Crespo.

O duelo com o Atlético Nacional está marcado para terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Atanasio Girardot Sports Complex, em Medelín, na Colômbia, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Já o próximo desafio pela Série A será sábado, às 18h30, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada.