Léo Ortiz celebra fase artilheira da zaga do Flamengo

Neste domingo, o Flamengo venceu o Mirassol por 2 a 1 e seguiu na liderança do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o zagueiro Léo Ortiz, companheiro de defesa de Léo Pereira, autor do segundo gol rubro-negro, celebrou a fase artilheira da linha defensiva da equipe de Filipe Luís.

"Estou feliz por ele! Espero que saiam mais gols de zagueiro, tanto meus, quanto do Léo (Pereira) e do Danilo", disse Léo Ortiz, em entrevista ao Premiere.

Os três zagueiros são responsáveis por cinco dos 33 gols do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro tem o melhor ataque do torneio e também é o time que tem a defesa menos vazada, com apenas oito tentos sofridos.

"Óbvio que nosso papel é primeiro fazer uma defesa muito forte. Mas fico feliz quando podemos ir para a área e contribuir. Temos ajudado bastante, principalmente nesses jogos decididos no detalhe", completou.

Léo Ortiz também falou sobre sua amizade com Léo Pereira. Após o gol de seu 'xará', os dois zagueiros realizaram uma comemoração que vem sendo repetida nos últimos jogos. O defensor explicou que a celebração foi inspirada em esportes americanos.

"Temos um cumprimento que sempre fazemos, então, quando sai gol de um ou de outro, nós comemoramos assim. Acompanhamos esportes americanos e os caras todos têm diversos cumprimentos e handshakes (apertos de mãos). Então, nós criamos o nosso", concluiu.

Agora, o Flamengo volta suas atenções para a Copa Libertadores. O Rubro-Negro entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Internacional, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio.