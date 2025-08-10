Lateral indicado ao Bola de Ouro afirma ser merecedor do prêmio

O lateral Hakimi, do Paris Saint-Germain, declarou que se considera merecedor do prêmio de melhor jogador do mundo.

O que aconteceu

Em entrevista ao Canal Plus, da televisão francesa, Hakimi foi sincero ao dizer que merece vencer a Bola de Ouro de 2025. O marroquino é um dos 30 finalistas ao prêmio da revista France Football.

"Disputar a Bola de Ouro é um sonho que jamais imaginei. Se eu tenho a possibilidade de ganhar, eu penso que mereço", afirmou o jogador ao ser perguntado sobre o prêmio.

O jogador do PSG relembrou os jogos que levaram ao título inédito da Liga dos Campeões na última temporada. "Depois da última temporada histórica que eu fiz, não tem tantos jogadores que marcam em quartas de final, semifinais e final como defensor. As pessoas pensam que sou um atacante, mas sou um defensor em uma linha de quatro, e tenho que pensar em defender. Isso é mais difícil", completou Hakimi.

"As minhas estatísticas desse ano não são de um jogador normal, e quando um defensor faz isso, eu penso que merece mais do que um atacante."

A premiação da Bola de Ouro acontece no dia 22 de setembro, em Paris. O horário ainda será divulgado.