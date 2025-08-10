Juventude x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Corinthians entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar o Juventude, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Os dois times vivem situações distintas na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não vence há quatro rodadas na competição e ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos. Enquanto isso, o Juventude está na vice-lanterna, com apenas 11 pontos, mas tem dois jogos a menos.

O Timão, porém, chega embalado após a grande classificação às quartas de final da Copa do Brasil em cima do Palmeiras. A equipe bateu o rival por 3 a 0 no agregado. Já o Juventude não está em bom momento e vem de quatro derrotas consecutivas na Série A.

O técnico Dorival Júnior ganhou novas baixas para o confronto. Memphis Depay (lesão muscular na coxa direita) e Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo) se machucaram no Derby e serão ausências. Os dois se juntaram ao volante Maycon (transição) e ao lateral Hugo (hérnia inguinal) no DM alvinegro.

Por outro lado, o treinador poderá contar com o retorno do zagueiro João Pedro Tchoca. O defensor cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza na última rodada.

Último treino antes do embarque para Caxias do Sul! ???? Amanhã tem Corinthians pelo Brasileirão! ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/DZ04XE0uJR ? Corinthians (@Corinthians) August 10, 2025

O Jaconero não terá Rodrigo Sam, Lucas Fernandes, Ewerthon e Rafael Bilu (lesionados) e Wilker Ángel (suspenso). Em contrapartida, Hudson retorna após cumprir suspensão. Além disso, o técnico Thiago Carpini fará sua estreia no comando da equipe gaúcha.

Vale destacar que, desde 2008, o Corinthians não sabe o que é vencer o Juventude no Alfredo Jaconi. Nesse intervalo, as equipes se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias do time gaúcho e um empate.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE X CORINTHIANS

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 11 de agosto de 2025, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Casagrande (PR)



Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

JUVENTUDE: Gaston; Reginaldo, Abner, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Gabriel Veron e Gilberto



Técnico: Thiago Carpini

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto



Técnico: Dorival Júnior