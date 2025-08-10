Julio Fidelis celebra estreia como titular do Fluminense: "Noite que ficará marcada"
O Fluminense ficou no empate por 3 a 3 com o Bahia, na Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca foi a campo com uma formação bastante modificada pelo técnico Renato Gaúcho.
Uma das novidades foi o lateral direito Julio Fidelis. Revelado nas categorias de base do clube, o jogador teve boa atuação, chegando com perigo no ataque.
Nas redes sociais, Julio Fidelis exaltou a boa atuação na estreia como titular na equipe profissional do Fluminense.
"Uma noite que ficará marcada na minha vida. Minha estreia no Brasileirão com uma assistência! Grato a Deus, à minha família, meus empresários e a todos do Fluminense que fizeram e continuam fazendo parte desse processo. Obrigado, torcida tricolor, por todo apoio", escreveu.Fase do Fluminense
Com o empate, o Tricolor Carioca chegou aos 24 pontos e subiu para a nona posição do Campeonato Brasileiro, quatro tentos atrás do Mirassol, sexto colocado. A equipe de Renato Gaúcho tem dois jogos a menos, devido à disputa da Copa do Mundo de Clubes.
Agora, o Fluminense volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. O Tricolor das Laranjeiras visita o América de Cali-COL nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia.