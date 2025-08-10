Jon Jones retorna ao programa antidoping do UFC após aposentadoria relâmpago

A novela envolvendo o futuro de Jon Jones ganhou mais um capítulo nesta semana. Apenas duas semanas após anunciar sua aposentadoria, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e pesos-pesados está oficialmente de volta ao programa antidoping do UFC, deixando claro que pretende retornar ao octógono.

Segundo a Drug Free Sport International (DFSI), entidade responsável pelos exames na organização, Jones já teve três amostras coletadas em 2025. Com isso, inicia-se o período obrigatório de seis meses de testagens aleatórias exigido para atletas que saem da aposentadoria - independentemente da duração da pausa.

A reviravolta veio pouco após o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar planos de sediar um evento do UFC na Casa Branca, em julho de 2026. A proposta foi o suficiente para motivar o veterano a reavaliar sua decisão e retomar os treinamentos.

Mesmo tendo aberto mão do cinturão dos pesados - agora com Tom Aspinall -, 'Bones' já declarou que deseja enfrentar o melhor nome da divisão em seu retorno. No entanto, evitou citar o britânico diretamente, e o tão especulado duelo entre eles jamais saiu do papel.

Dana impõe obstáculos

Apesar da motivação renovada e do retorno aos treinos, Jon Jones pode enfrentar barreiras fora do cage. O presidente do UFC, Dana White, se mostrou reticente em escalar o americano como protagonista do card histórico na Casa Branca. Durante a coletiva pós-UFC 318, o dirigente foi direto ao justificar sua posição, citando o histórico de imprevistos envolvendo o lutador.

"Não se trata apenas dele vencer o cinturão. Você sabe como me sinto sobre ele. Simplesmente não posso correr o risco de colocá-lo em uma posição importante e algo dar errado - especialmente no card da Casa Branca", declarou Dana.

Com a desconfiança da cúpula do UFC e o tempo necessário para cumprir os protocolos antidoping, o caminho para o retorno de Jon Jones ao octógono está longe de ser livre de obstáculos. Mesmo com o entusiasmo do atleta em fazer parte de um dos eventos mais simbólicos da história da organização, algumas arestas ainda precisarão ser aparadas.

