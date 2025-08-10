Jogo do Galo hoje, 10/08/2025: veja provável escalação contra o Vasco

Neste domingo (10), o Atlético-MG vai até o Rio de Janeiro para encarar o Vasco, às 16h (horário de Brasília), no estádio de São Januário, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Ambos os times chegam confiantes após se classificarem para as quartas de final da Copa do Brasil, no meio de semana.

Na última quarta-feira (6), o Galo perdeu para o Flamengo de 1 a 0, no tempo normal mas, como havia vencido a ida pelo mesmo placar, a decisão foi para os pênaltis. Samuel Lino e Wallace Yan perderam as últimas duas cobranças do Rubro-Negro e o Atlético ficou com a vaga.

Já o Vasco derrotou o CSA por 3 a 1 em São Januário para avançar. Os times conhecerão os adversários das quartas de final em sorteio que será realizado na próxima terça-feira (12), às 10h, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Realidades diferente no Brasileirão

Apesar da classificação no torneio nacional, a situação dos clubes no Brasileirão é um pouco diferente. O Cruz-Maltino é a equipe que abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 15 pontos, três a menos que Vitória e Santos, os primeiros times fora do Z-4. São quatro jogos sem vencer no campeonato para o Vasco.

Em situação um pouco melhor, o Atlético-MG quebrou uma sequência de três derrotas seguidas na competição após vencer o Bragantino por 2 a 1, na última rodada. O resultado fez o time subir para o 10º lugar, com 23 pontos.

A seguir, confira as prováveis escalações e onde assistir o embate de gigantes entre Vasco e Atlético-MG na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações

Vasco

Léo Jardim;

Paulo Henrique,

João Victor (Hugo Moura),

Lucas Freitas,

Victor Luís;

Hugo Moura (Jair),

Tchê Tchê,

Coutinho;

Nuno Moreira,

Rayan,

Vegetti.

Técnico: Fernando Diniz.

Atlético-MG

Everson;

Natanael (Saravia),

Lyanco,

Junior Alonso,

Guilherme Arana;

Alan Franco,

Gabriel Menino,

Gustavo Scarpa;

Cuello,

Rony,

Hulk.

Técnico: Cuca.

Ficha técnica e onde assistir