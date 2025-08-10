Topo

Esporte

Brasileiros comandam de novo, Chelsea passeia e ofusca estreia de Modric no Milan

João Pedro, do Chelsea, comemora após marcar contra o Milan, em amistoso
João Pedro, do Chelsea, comemora após marcar contra o Milan, em amistoso Imagem: Divulgação/Chelsea/X

Londres

10/08/2025 13h57

Quarto colocado no último Campeonato Inglês, o Chelsea mostrou que chega forte para a temporada após acertar a chegada de uma dupla de ataque brasileira. Assim como na vitória sobre o Bayer Leverkusen, na sexta-feira, João Pedro e Estêvão comandaram novamente em um amistoso de pré-temporada, neste domingo, em Londres, e ajudaram o conjunto azul a derrotar o Milan por 4 a 1.

João Pedro, Liam Delap, duas vezes, e Andrei Coubis, contra, fizeram os gols do duelo.

A partida marcou a estreia, discreta, do meia Luka Modric na equipe italiana. O Chelsea foi dominante e não encontrou dificuldades para golear. João Pedro, que reforçou o time londrino durante o Mundial de Clubes, marcou seu quinto gol em cinco jogos após deixar o Brighton, desta vez, de cabeça —ainda provocou a expulsão de Coubis, que já havia inaugurado o placar com um gol contra.

Estêvão, por sua vez, foi acionado pelo técnico Enzo Maresca no decorrer do segundo tempo. O ex-palmeirense foi agarrado na área e sofreu o pênalti convertido por Delap. Com boa movimentação e uma finalização que quase acabou no fundo da rede, o jovem empolgou a torcida presente no estádio Stamford Bridge.

Fofana ainda descontou para o Milan, mas outro brasileiro, Andrey, fez o passe para Delap marcar mais um e fechar o placar em 4 a 1, já nos minutos finais da partida.

Embalado por boas apresentações e pelos reforços, o Chelsea estreia no Campeonato Inglês no próximo domingo, às 10h (horário de Brasília), diante do Crystal Palace, que neste domingo se sagrou campeão da Supercopa da Inglaterra, no estádio Stamford Bridge.

