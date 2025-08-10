Jean Silva provoca Diego Lopes antes do Noche UFC: "Só jogar a terra em cima"

Escalado para sua primeira luta principal no UFC, Jean Silva não poupou palavras ao comentar o confronto marcado contra Diego Lopes, no dia 13 de setembro, em San Antonio, pelo Noche UFC. Em ascensão na divisão dos penas (66 kg), o brasileiro afirmou que o rival ignorou as orientações da própria equipe e se colocou em uma posição perigosa ao aceitar enfrentá-lo.

Segundo o catarinense em entrevista ao portal 'MMA Junkie', após finalizar Bryce Mitchell no UFC 314, diversos nomes recusaram enfrentá-lo - incluindo, inicialmente, o time de Lopes. No entanto, uma declaração pública feita pelo brasileiro radicado no México teria mudado o rumo das negociações. Para o atleta 'Fighting Nerds', a decisão foi um erro estratégico.

"Entendo que, para o empresário dele, me enfrentar não era uma opção. Mas aí o Diego foi para a internet e disse que lutaria comigo até no fim de semana, se pudesse. Basicamente, ele fez o papel de matchmaker e já assinou seu próprio caixão. Então, azar o dele. Está feito. Ele assinou. Se é aí que ele quer estar, vou só jogar terra em cima", disparou.

Invicto no UFC, com cinco vitórias consecutivas - todas por via rápida -, 'Lord' ocupa atualmente a décima posição no ranking dos penas. Já Lopes, que vem de derrota para Alexander Volkanovski em disputa pelo cinturão, aparece como segundo colocado na classificação.

Rixa antiga

A rivalidade entre os dois, no entanto, não se resume à disputa esportiva. Em tom direto, Jean admitiu que não tem afinidade com o oponente e que existe um incômodo pessoal no embate. Ainda assim, reconheceu que algumas de suas declarações anteriores foram impensadas. Em recente entrevista à reportagem da Ag Fight, o atleta da Lobo Gym MMA chegou a acusar Lord de criar uma rivalidade fake.

"Não gosto da pessoa que ele é, assim como não gostava do Bryce Mitchell. Mas não tenho nada contra ele, sabe? É como dizemos no Brasil: 'Nossos santos não batem'. Tem gente com quem você simplesmente não se conecta. Você tolera, mas não tem química. E o problema é que, nesse esporte, se nossas auras não combinam, a gente pode se bater. Reconheço que disse coisas infantis no passado, mas eu queria essa luta. Consegui, estou promovendo, e agora vamos resolver no octógono", explicou.

Caso vença Diego Lopes, especialmente com mais uma performance dominante, Jean Silva acredita que terá argumentos sólidos para disputar o cinturão até o fim de 2025. Segundo ele, até mesmo o atual campeão Alexander Volkanovski já o considera como próximo na fila.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok