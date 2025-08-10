Jean Matsumoto mira revanche com Rob Font e sonha com luta no UFC Rio

Após conquistar uma vitória suada por decisão dividida sobre Miles Johns no UFC Vegas 109, no último sábado (9), Jean Matsumoto não perdeu tempo e já voltou a mirar em seu principal objetivo: uma revanche contra Rob Font. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o brasileiro confirmou que seu foco está em reeditar o duelo contra o veterano norte-americano - responsável pela única derrota em seu cartel profissional.

O confronto entre ambos aconteceu em junho, no UFC Seattle, e terminou com uma polêmica decisão dividida favorável a Font. Na ocasião, Matsumoto aceitou o desafio com apenas sete dias de antecedência e enfrentou o nono colocado do ranking dos galos (61 kg) fora de casa. Apesar da derrota oficial, o atleta de Bragança Paulista segue convencido de que merecia ter saído com a vitória e vê no UFC Rio, marcado para 11 de outubro, a chance ideal para ajustar as contas.

"O único cara que eu tenho vontade de lutar é o Rob Font, pelo resultado da última luta. Peguei a luta com sete dias e fui até a casa dele, nada mais justo do que ele ir até o Rio e escutar aquele gritinho de: 'Uh, vai morrer'", provocou Matsumoto.

Mesmo reconhecendo que talvez o reencontro não esteja nos planos imediatos do veterano, Jean reforçou sua disposição para enfrentá-lo novamente - agora com uma preparação completa. O brasileiro acredita que, com tempo adequado de camp, pode mostrar todo o seu potencial e comprovar que o resultado anterior foi um equívoco.

"Senti o gostinho da vitória e acabaram tirando de mim, né? Então é o único nome que eu tenho vontade mesmo assim de lutar. Não sei se faz sentido para ele, mas eu estou disposto a pegar essa luta. Peguei a luta com sete dias, então acredito que com dois meses vou fazer um trabalho muito melhor", completou.

Olho no Rio

Além da revanche, outro fator que motiva o peso-galo é a possibilidade de se apresentar no Brasil pela primeira vez no UFC. Segundo ele, atuar no UFC Rio seria a realização de um sonho antigo - especialmente por poder ter o pai no corner, algo que ainda não foi possível devido à ausência de visto americano.

"Já seria uma honra só de lutar no Rio e ter meu pai no corner. É um sonho meu poder levar meu pai no corner do UFC. Para quem não sabe, ele não conseguiu o visto, então no Brasil seria perfeito", destacou.

Atualmente afastado apenas por uma suspensão médica preventiva de 14 dias imposta após o duelo com Johns, Jean revelou que em breve estará de volta aos treinos em tempo integral. Caso o Ultimate atenda ao pedido da revanche, ele garante que estará pronto e motivado para entregar uma performance ainda mais dominante diante do público brasileiro.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok