Inter Miami sofre goleada para o Orlando City na MLS

Luis Suárez, atacante do Inter Miami, em partida contra o Orlando City, pela MLS - Reprodução/Instagram @intermiamicf
Luis Suárez, atacante do Inter Miami, em partida contra o Orlando City, pela MLS Imagem: Reprodução/Instagram @intermiamicf

10/08/2025 23h17

Neste domingo, pela primeira fase da MLS, o Inter Miami, ainda sem Lionel Messi, por conta de lesão na perna direita, visitou o Orlando City e perdeu por 4 a 1. O jogo foi realizado no no Orlando City Stadium. Apesar do gol de Yannick Bright, os mandantes marcaram com Luis Muriel (2), Martín Ojeda e Marco Pasalic.

Com o resultado negativo, o time comandado por Mascherano foi ultrapassado pelo adversário e caiu para sexto, com os mesmos 42 pontos. O Orlando City, por sua vez, pulou para quarto, agora com 44 conquistados.

O Inter Miami retorna aos gramados no próximo sábado (16), contra o LA Galaxy, novamente pela MLS. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Lockhart Stadium. No mesmo dia, horário e competição, o Orlando City encara o Sporting Kansas City.

Os gols

O placar foi aberto logo no primeiro minuto de jogo, com Luis Muriel. O atleta recebeu de Martín Ojeda, invadiu a área e finalizou rasteiro.

Três minutos depois, o Inter Miami conseguiu o empate, com Yannick Bright. O jogador acertou um belo chute de primeira para vencer o goleiro Gallese.

No entanto, aos quatro da etapa final, Luis Muriel colocou o Orlando City novamente em vantagem. O colombiano fez ótima jogada individual e, dentro da área, finalizou sem chances de defesa para Oscar Ustari.

Martín Ojeda, aos 12, ampliou para os donos da casa. O atleta contou com uma falha de Ustari, que ainda encostou na bola antes dela entrar.

Marco Pasalic foi quem fechou a conta, aos 42 minutos, após aproveitar a sobra e mandar firme para as redes.

