João Fonseca joga no final da tarde de amanhã pela 3ª rodada em Cincinnati

João Fonseca enfrentará o francês Terence Atmane no final da tarde de amanhã pela terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati.

O que aconteceu

O jogo, previsto para as 18h (de Brasília), será o quarto e último da Quadra 3. A primeira partida começa às 12h, e o horário do duelo do jovem carioca pode variar, para antes ou depois, dependendo dos compromissos anteriores —dois jogos de simples feminino e um de masculino.

O brasileiro encara um qualifier que é o número 136 do mundo. Aos 23 anos, Atmane furou o qualificatório e derrotou o italiano Flavio Cobolli, cabeça de chave 15 e algoz de Fonseca em Halle, para avançar à terceira rodada de um Masters 1000 pela segunda vez na carreira. A primeira foi no ano passado, em Roma, quando caiu para Dimitrov (#10).

A partida será transmitida ao vivo por ESPN, Disney+ Premium e TennisTV. O UOL acompanha o duelo ponto a ponto, em tempo real.

Fonseca busca avançar à sua primeira oitavas de Masters 1000. Em sua estreia em Cincinnati, ele já igualou a campanha de Miami, quando foi derrotado por de Minaur (#11) na terceira rodada. Até aqui, João derrotou o chinês Bu e o espanhol Davidovich Fokina, que se retirou por lesão.

Quem passar encara na próxima fase o vencedor de Fritz x Sonego. Tanto o norte-americano quanto o italiano, respectivamente cabeças de chave 4 e 31, já derrotaram o carioca de 18 anos nesta temporada.