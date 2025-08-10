Guilherme exalta "resiliência" do Santos e valoriza vitória em BH: "Viramos a chave"

O Santos venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque da partida com um gol e uma assistência, Guilherme celebrou o resultado. O atacante ainda fez questão de exaltar o elenco do Peixe e acredita que o triunfo no Mineirão foi uma virada de chave.

"Mais um gol importante, um passe que acabou dando o gol para o Caballero, o primeiro dele. Dedico o gol para os meus filhos. Muito feliz. O primeiro tempo complicado, difícil, sabemos que é difícil jogar aqui, mas conversamos no segundo tempo, que foi outra coisa. Compactamos melhor o time e fizemos o gol quando tivemos a chance", disse.

"Trabalho em equipe. Agradecer também a torcida. Viramos a chave com a vitória de hoje. É uma resiliência de todos. É um grupo, o vestiário, passamos confiança. Ficar de fora é ruim, bom que pude voltar e ajudar. Está todo mundo de parabéns. Voltamos com o sorriso no rosto", completou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano foi para a 14ª colocação, com 21 pontos, abrindo cinco em relação ao Vasco, que empatou com o Atlético-MG e abre a zona do rebaixamento.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco no Morumbis, pela 20ª rodada da Série A.