Guilherme brilha, apaga falha de Neymar e leva Santos à vitória sobre o Cruzeiro no Brasileirão

Com uma noite inspirada de Guilherme, o Santos conquistou neste domingo uma vitória surpreendente sobre o Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante marcou um e assistiu Caballero no gol que determinou a virada alvinegra em Belo Horizonte.

A arbitragem foi um capítulo à parte no jogo. Wilton Pereira Sampaio distribuiu muitos cartões, anotou faltas duvidosas e foi determinante no placar ao anular um gol do Cruzeiro. "Jogamos contra 12", esbravejou o goleiro Cássio após a partida.

O Santos cometeu uma série de deslizes táticos, especialmente na primeira parte do confronto. Se o Cruzeiro fosse mais eficaz, poderia ter saído de campo com uma goleada nos 45 minutos. Mas o futebol prega suas peças e costuma cobrar caro por domínios estéreis. Na segunda parte, o time da Baixada se reencontrou em campo, soube controlar melhor a partida e venceu o duelo com grande atuação de Guilherme.

O resultado deixa o Santos mais longe da zona de rebaixamento, com 21 pontos, cinco à frente do Vasco, o 17º colocado. Já o Cruzeiro vê o Flamengo descolar na liderança do Brasileirão com 40 pontos, estaciona nos 37 e tem o Palmeiras na cola, com 36.

O próximo compromisso do Santos está agendado para domingo, às 16h, contra o Vasco, pelo Brasileirão. O Cruzeiro, por sua vez, só joga novamente na outra segunda-feira, dia 18, em visita ao Mirassol, às 20h.

Dominante, o Cruzeiro não se escondeu e ameaçou o Santos desde os primeiros minutos. Bolas longas, às costas da marcação, eram as armas celestes para vencer a zaga santista. Brazão salvou o time da Baixada em cabeceio à queima-roupa de Kaiki.

A defesa do Santos, muito adiantada, marcando quase na linha do meio-campo, cedia espaço para o Cruzeiro armar lances no terço final do gramado para pegar os visitantes desprevenidos.

Com farto repertório, o Cruzeiro atormentava o Santos. Se com bola rolando estava mais difícil, a bola parada podia ajudar. Em jogada tramada após cobrança de escanteio, Fabrício Bruno recebeu cruzamento na medida e cabeceou para colocar o time celeste em vantagem aos 43 minutos.

A resposta do Santos parecia se desenhar poucos segundo depois. O Cruzeiro errou a saída de bola, Guilherme entregou um presente para Neymar empatar o jogo, mas o craque isolou em um lance inacreditável.

Na volta do intervalo, Cléber Xavier promoveu alterações que tornaram o time do Santos mais exposto e ofensivo. O ataque alvinegro passou a ser formado por Tiquinho Soares, Caballero, Guilherme e Neymar. Os efeitos positivos das substituições apareceram mais rapidamente.

Aos 17 minutos, o Santos encontrou brecha do lado direito, Caballero ergueu a bola em direção à pequena área, Guilherme apareceu para tocar a bola para o gol e deixar tudo igual.

A alegria parecia durar pouco. Zé Rafael, que entrou no intervalo, bobeou quando a bola estava dominada pelo Santos, Matheus Pereira recuperou pelo Cruzeiro a posse já na proximidade da grande área. Kaio Jorge concluiu o lance com um belo gol. Porém, o VAR identificou que o meio-campista cruzeirense havia cometido uma falta sobre Zé Rafael. O árbitro Wilton Pereira Sampaio acolheu a recomendação e anulou o tento celeste.

Incomodado com o empate, o técnico Leonardo Jardim ousou, decidiu tirar o volante Lucas Romero e colocou Gabigol em campo. Com a mudança, o Santos ficou mais acuado, mas abriu espaços para contragolpes.

E foi assim que saiu o gol da virada. Aos 43, Guilherme dominou com primor um lançamento pelo lado esquerdo, fez um passe em profundidade em direção ao lado direito da grande área, Caballero chegou batendo para o gol para colocar o Santos em vantagem e dar números finais ao duelo.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 2 SANTOS

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Gabigol), Lucas Silva e Christian (Matheus Henrique); Matheus Pereira, Kaio Jorge e Wanderson (Marquinhos). Técnico: Leonardo Jardim.

SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Gil e Souza; Rincón (Zé Rafael), Bontempo e Rollheiser (Tiquinho Soares); Barreal (Caballero), Neymar (João Schmidt) e Guilherme (Escobar). Técnico: Cléber Xavier.

GOLS: Fabrício Bruno, aos 43 minutos do 1º tempo; Guilherme, aos 17, Caballero aos 43 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Villalba, Kaiki, Christian, Lucas Romero, Zé Rafael, Caballero e Rincón.

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-DF).

PÚBLICO: 59.345 torcedores.

RENDA: R$ 4.144.274,60.

LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte.