Goleiro brilha, Sport bate Grêmio e vence a primeira no Brasileirão

O Sport venceu! Após 18 jogos e 141 dias, o Sport derrotou o Grêmio por 1 a 0 na Arena do Grêmio e conquistou sua primeira vitória no Brasileirão, em jogo válido pela 19ª rodada, fechamento do primeiro turno. Matheusinho fez o gol do jogo em Porto Alegre.

O goleiro Gabriel Vasconcelos foi um dos principais responsáveis pela primeira vitória do rubro-negro pernambucano. Fez pelo menos quatro defesas importantes e decisivas em chances perigosas do Grêmio e evitou que o time da casa empatasse o jogo.

Impaciente, o torcedor do Grêmio começou a vaiar o time logo depois de sofrer o gol. Edenílson foi um dos alvos, vaiado sempre que tocava na bola, até ser substituído. Ao final do jogo, mais vaias e protestos, direcionados ao técnico Mano Menezes.

A derrota deixa o Grêmio estacionado na 15ª posição, com 20 pontos. O próximo compromisso do Tricolor é visitar o Atlético-MG, no próximo domingo (17)

O Sport venceu sua primeira partida no Brasileirão, mas ainda amarga a lanterna da tabela, com 9 pontos. O Leão da Ilha agora recebe o São Paulo, no próximo sábado (16).

Vence o Sport

Demorou um turno inteiro, mas o Sport conquistou sua primeira vitória no Brasileirão 2025. Foram 17 jogos, seis empates e 10 derrotas do Leão no campeonato, até finalmente conseguir vencer.

O Sport não vencia um jogo há mais de quatro meses, desde a partida de ida da final do Campeonato Pernambucano, por 3 a 2, diante do Retrô. O Leão perdeu o segundo jogo, mas conquistou o título nos pênaltis.

Depois de um primeiro tempo morno, o Sport veio para o jogo. Precisando desesperadamente da vitória, o Sport se lançou ao ataque e foi mais agudo que o Grêmio durante o segundo tempo.

Após o gol, logo aos cinco minutos, o Sport começou a jogar esperando o Grêmio e espetando contra-ataque, e conseguiu criar outras chances de gol, mas esbarrava na falta de pontaria.

Na defesa, contou com uma noite inspirada do goleiro Gabriel Vasconcelos. O recém-chegado goleiro do Sport fez grandes defesas e foi fundamental para garantir o resultado positivo e destravar o grito de vitória do torcedor.

Lances importantes

Cabeçada fora. O jogo demorou a engrenar, até que o Grêmio criou a primeira chance mais perigosa de finalização. Braithwaite se atirou na bola e cabeceou à direita do gol do Sport.

Defendeu, Gabriel! Jogada de velocidade do Grêmio pela esquerda, Quique Oliveira cruzou rasteiro e Riquelme pegou de primeira, para a boa defesa do goleiro do Sport.

Volpi! Resposta do Sport no lance seguinte. Léo Pereira rabiscou e fez linda jogada individual pela esquerda, entrou na área e finalizou para boa defesa do goleiro gremista.

Fora! O lateral Matheus Alexandre apareceu no ataque, pisou na área e levou perigo na cabeçada por cima do gol, passando com certo perigo ao gol de Tiago Volpi.

0x1. Gol do Sport! Jogada de contra-ataque do Leão, Léo Pereira arrancou e serviu Matheusinho, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e abrir o placar no começo do segundo tempo.

Gabriel de novo! O Grêmio tentou a resposta rápida no jogo, na finalização de canhota de Quique Olivera, mas Gabriel fez uma boa defesa e evitou o gol de empate.

Gabriel, sensacional! Se transformando em personagem do jogo. Braithwaite finalizou no contrapé do goleiro, que conseguiu esticar o pé direito e salvar o Sport mais uma vez.

Ele, mais uma vez! Cruzamento na segunda trave e Carlos Vinicius finalizou para o gol. O goleiro do Sport foi buscar mais uma e fez uma grande defesa no cantinho.

Quase! No último lance do jogo, finalização de trivela de Aravena na área passou com muito perigo e quase acabou com a alegria do Sport. Mas, por pouco, foi para fora.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 1 SPORT

Data e horário: domingo, 10 de agosto, às 20h30 (de Brasília)

Competição: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre, RS

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Público: 35.087 presentes

Cartões amarelos: Alysson (GRE)

Gols: Matheusinho (SPT)

Grêmio: Tiago Volpi; Camilo (Villasanti), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Amuzu), Edenilson (Carlos Vinicius) e Riquelme (Cristaldo); Alysson, Olivera (Aravena) e Braithwaite.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas (João Silva) e Lucas Lima; Matheusinho (Pedro Augusto), Léo Pereira (Barletta) e Derik Lacerda (Pablo).