Grêmio perde em casa, e Sport enfim vence a primeira pelo Brasileiro
Neste domingo, pela 19ª rodada do Brasileirão, o Grêmio duelou com o Sport e perdeu por 1 a 0, com gol de Matheusinho. O jogo foi realizado na Arena do Grêmio.
Com o resultado, o Tricolor gaúcho seguiu com os mesmos 20 pontos conquistados, agora em 15º. A equipe foi ultrapassada pelo Santos, que superou o Cruzeiro. O Sport, por sua vez, conquistou a primeira vitória nesta edição do Brasileirão e alcançou nove somados, ainda na lanterna.
O Grêmio retorna aos gramados no próximo domingo (17), contra o Atlético-MG, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena MRV. No sábado (16), também pela 20ª rodada da competição, o Sport recebe o São Paulo na Ilha do Retiro. O jogo está marcado para às 18h30.
O gol do Sport foi marcado aos cinco minutos do segundo tempo, com Matheusinho. Em contra-ataque, Léo Pereira cruzou por baixo para o companheiro, que completou para as redes.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 0 X 1 SPORT
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS
Data: 10 de agosto de 2025 (domingo)
Horário: às 20h30 (de Brasília)
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Raphael Carlos de Almeida (RJ)
VAR: Ilbert Estevam (SP)
Cartões Amarelos: Alysson e Martin Braithwaite (Grêmio)
Gol: Matheusinho, aos 5? do 2ºT (Sport)
Grêmio: Tiago Volpi; Camilo Reijers (Villasanti), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Amuzu) e Edenílson (Aravena) Cristian Olivera (Carlos Vinícius), Alysson e Riquelme (Cristaldo); Martin Braithwaite
Técnico: Mano Menezes
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Aquino; Zé Lucas (João Silva), Christian Rivera e Lucas Lima; Matheusinho (Pedro Augusto), Léo Pereira (Chrystian Barletta) e Derick Lacerda (Pablo)
Técnico: Daniel Paulista