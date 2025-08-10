Grêmio enfrenta o lanterna Sport em busca da 2ª vitória seguida em casa no Brasileirão

O Grêmio ainda busca engrenar no Campeonato Brasileiro e voltará a campo com objetivo de ampliar a sequência invicta em sua arena, em Porto Alegre (RS). Neste domingo, às 20h30, recebe o lanterna Sport pela 19ª e última rodada do primeiro turno.

Embora a competição esteja no fim do primeiro turno, os dois times têm jogos atrasados. O Grêmio precisa jogar contra o Botafogo, em casa, enquanto o Sport ainda vai jogar com Flamengo, em casa, e Atlético-MG, fora.

Recentemente, o Grêmio venceu o Fortaleza por 2 a 1 em casa, encerrando o jejum de quatro partidas. Entretanto, voltou a ser derrotado na última rodada ao sofrer 1 a 0 para o Fluminense, fora. Com 20 pontos, aparece perto da zona de rebaixamento.

Dentro de casa, porém, os números são melhores. Em oito jogos, foram quatro vitórias, três empates e só uma derrota. Invicto há seis jogos, o Grêmio tem uma nova oportunidade para vencer a segunda seguida como mandante, algo que ainda não aconteceu na competição.

O técnico Mano Menezes terá um desfalque importante. Isso porque o 'xerifão' Kannemann não joga após levar o terceiro cartão amarelo. Assim, a zaga será formada por Balbuena e Wagner Leonardo. O volante Camilo precisará atuar improvisado na lateral-direita, já que João Pedro voltou a treinar apenas nesta semana e João Lucas se machucou.

Marlon retoma a posição na lateral-esquerda e a lista de relacionados ainda terá Cuéllar após se recuperar de lesão na coxa e passar por um recondicionamento físico. A boa notícia é que Cristian Olivera retorna de suspensão e será titular. No meio-campo, ainda há dúvida entre Villasanti e Edenílson.

Mano reforçou o nível de dificuldade da elite nacional e cobrou concentração ao elenco. "A gente precisa ter coragem para jogar na Série A, a gente sempre fala isso. É a exigência da Série A e é atrás disso que nós temos que ir. Temos cobrado bastante um nível de concentração alto, que é necessário em jogos parelhos."

O campeonato ainda está na metade, mas o Sport se vê em situação cada vez mais delicada. Único time que ainda não venceu, com apenas seis pontos na lanterna (20º). O torcedor mais esperançoso pode se apegar às últimas rodadas: o time conquistou metade de seus pontos com três empates nas últimas três rodadas: Vitória e Santos, ambos por 2 a 2, e Bahia, sem gols. Como visitante, acumula dois empates e seis derrotas.

Para transformar os três empates seguidos em quatro jogos invictos com uma primeira vitória, o técnico Daniel Paulista terá a volta do meia Lucas Lima, que cumpriu suspensão. Ele retoma a vaga titular na criação e, com isso, Rodrigo Atencio volta a ser opção.

Uma outra mudança pode ocorrer na lateral-esquerda. Pressionado, Igor Cariús pode dar lugar a Kévyson ou até mesmo ao zagueiro Chico, que atuaria improvisado. A mudança, porém, não está confirmada.

Apesar de reconhecer a má situação do Sport, Daniel Paulista reforçou a evolução nos últimos jogos. "O que vai acontecer no futuro ninguém sabe. Agora, o Sport está competindo, está lutando, está disputando as partidas. Desde que assumimos, estamos jogando de igual para igual todos os jogos", avaliou.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SPORT

GRÊMIO - Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Edenílson), Riquelme, Cristian Olivera e Alysson; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).