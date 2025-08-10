Topo

Flamengo, São Paulo, Botafogo e Inter vencem na 19ª rodada; veja os gols

10/08/2025 00h16

A 19ª rodada do Brasileirão começou hoje e cinco jogos agitaram a noite. Veja os gols e melhores momentos das vitórias de Flamengo, São Paulo, Botafogo e Internacional.

Confira os resultados

Flamengo 2 x 1 Mirassol
São Paulo 2 x 0 Vitória
Bragantino 1 x 3 Internacional
Fortaleza 0 x 5 Botafogo
Bahia 3 x 3 Fluminense

Veja os jogos que vêm pela frente

Amanhã (10/8)
16h - Palmeiras x Ceará
16h - Vasco x Atlético-MG
18h30 - Cruzeiro x Santos
20h30 - Grêmio x Sport

Segunda-feira (11/8)
20h - Juventude x Corinthians

