Topo

Esporte

Gol do Atlético-MG contra o Vasco é o mais rápido do Brasileirão 2025

Gabriel Menino comemora gol marcado pelo Atlético-MG contra o Vasco no Brasileirão - Jorge Rodrigues/AGIF
Gabriel Menino comemora gol marcado pelo Atlético-MG contra o Vasco no Brasileirão Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL

10/08/2025 16h42

O gol de Gabriel Menino, do Atlético-MG, contra o Vasco neste domingo (10), aos 38 segundos de jogo, foi o mais rápido do Campeonato Brasileiro 2025.

O que aconteceu

O gol saiu antes mesmo do primeiro minuto de partida. Gabriel Menino recebeu com espaço e arriscou de longe, acertando um chute forte na lateral da rede.

Relacionadas

Palmeiras tem CT vandalizado com elenco dentro: 'Atentado terrorista'

Alvo do Palmeiras, Carlos Miguel já provocou em música: 'Não tem Mundial'

Augusto Melo teve pneus de carro rasgados e saiu pelos fundos em votação

Este foi o primeiro gol de Gabriel Menino com a camisa do Atlético-MG. O volante ex-Palmeiras tem 34 jogos pelo Galo.

Antes do gol de Menino, o dono da marca de gol mais rápido do campeonato era de Kaio Jorge, que balançou as redes com 1 minuto e 14 segundos de jogo, na 11ª rodada do Brasileirão deste ano, vitória por 2 a 1 do Cruzeiro sobre o Palmeiras.

Em toda a história, o gol do Brasileirão é de Nivaldo, pelo Náutico, em 1989, que balançou as redes aos 8 segundos de jogo, contra o próprio Atlético-MG.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

João Fonseca no Cincinnati Open: dia e horário de jogo com Térence Atmane são definidos

NFL: jogador acerta chute mais longo da história, mas não bate recorde

Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir

Veja fotos do duelo entre Vasco e Atlético-MG pelo Brasileirão

PSG paga R$ 348 milhões por Chevalier e abre caminho para o United levar Donnarumma

Náutico vence o Londrina e chega a nove jogos de invencibilidade na Série C

Filipe Luís justifica decisão de manter Carrascal no banco do Flamengo

São Paulo anuncia abertura da venda de ingressos para jogo contra o Atlético Nacional

Gol do Atlético-MG contra o Vasco é o mais rápido do Brasileirão 2025

Julio Fidelis celebra estreia como titular do Fluminense: "Noite que ficará marcada"

Com Major Tom, Rodrigo Pessoa é vice-campeão do GP Rolex na Irlanda