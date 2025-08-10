Gol do Atlético-MG contra o Vasco é o mais rápido do Brasileirão 2025

O gol de Gabriel Menino, do Atlético-MG, contra o Vasco neste domingo (10), aos 38 segundos de jogo, foi o mais rápido do Campeonato Brasileiro 2025.

O que aconteceu

O gol saiu antes mesmo do primeiro minuto de partida. Gabriel Menino recebeu com espaço e arriscou de longe, acertando um chute forte na lateral da rede.

Este foi o primeiro gol de Gabriel Menino com a camisa do Atlético-MG. O volante ex-Palmeiras tem 34 jogos pelo Galo.

Antes do gol de Menino, o dono da marca de gol mais rápido do campeonato era de Kaio Jorge, que balançou as redes com 1 minuto e 14 segundos de jogo, na 11ª rodada do Brasileirão deste ano, vitória por 2 a 1 do Cruzeiro sobre o Palmeiras.

Em toda a história, o gol do Brasileirão é de Nivaldo, pelo Náutico, em 1989, que balançou as redes aos 8 segundos de jogo, contra o próprio Atlético-MG.