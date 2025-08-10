Filipe Luís justifica decisão de manter Carrascal no banco do Flamengo

O Flamengo venceu o Mirassol no último sábado por 2 a 1 e assegurou a liderança do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros não tiveram vida fácil, sofrendo em alguns momentos com a equipe adversária no Maracanã. A torcida esperava ver pela primeira o recém-contratado Carrascal, mas o colombiano ficou no banco de reservas.

LÍDERRRRRRRRRRR! Mengão vence mais uma com gols de Léo Pereira e Plata! MENGOOOOOOOOOOOO! #FimDeJogo! pic.twitter.com/IEjT9NqIyI ? Flamengo (@Flamengo) August 9, 2025

"Carrascal é um jogador com talento e uma qualidade gigantes. Nós o observamos nesta semana. Estava quase seguro de que iria colocá-lo para jogar, no lugar do Arrascaeta. Só que senti que a equipe estava pressionando o Mirassol e precisava de jogadores com mais pressão. São detalhes que Bruno Henrique e Plata já sabem. O Carrascal ainda não teve tantos treinamentos", justificou o técnico Filipe Luís.

O colombiano terá a chance de estrear nesta quarta-feira, quando o Flamengo encara o Internacional, pelas oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.