Éverson lamenta empate do Atlético-MG e mira duelo com o Grêmio

Neste domingo, o Atlético-MG empatou com o Vasco por 1 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o goleiro Éverson lamentou o resultado, mas já mira o duelo com o Grêmio.

"Pelas circunstâncias, saindo vencendo com menos de um minuto de jogo, acabamos falhando no pênalti e não saímos com o resultado que buscávamos", disse Éverson, em entrevista ao Premiere.

Com o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG saiu na frente aos 38 segundos do primeiro tempo. No entanto, aos 14 minutos da etapa inicial, Coutinho sofreu pênalti e Vegetti empatou a partida.

Éverson foi fundamental para manter o empate no placar, enquanto o Vasco pressionava durante a etapa complementar.

"Infelizmente, não fizemos os três pontos, mas o Campeonato Brasileiro é assim e temos que seguir caminhando. Agora (é pensar) no domingo, contra o Grêmio, lá na nossa casa. Que a gente possa voltar a vencer", completou.

Próximos compromissos do Atlético-MG

O Atlético-MG volta a campo pelo Brasileirão neste domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Grêmio na Arena MRV, pela 20ª rodada. O Galo está na décima posição do torneio, com 24 pontos, quatro a menos que o Mirassol, sexto colocado.

Antes de encarar o Grêmio, porém, o Atlético-MG entra em campo pela Sul-Americana. Nesta quinta-feira, às 19h, o Galo recebe o Godoy Cruz na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição continental.