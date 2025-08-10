Em boa fase no Santos, Barreal reencontra Cruzeiro e mira lei do ex

O atacante argentino Álvaro Barreal vive um momento especial no Santos. Desde que chegou ao clube, em fevereiro deste ano, já contribuiu com cinco gols em 17 partidas e vem se tornando peça importante no setor ofensivo.

Nos últimos três jogos do Peixe, o camisa 22 balançou as redes duas vezes (contra Internacional e Juventude) e chega embalado para o duelo deste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, contra o Cruzeiro, seu ex-time.

Barreal vestiu a camisa celeste na temporada passada, também por empréstimo. Pelo time de Belo Horizonte, disputou 42 partidas em 2024, nas quais balançou as redes duas vezes e distribuiu quatro assistências.

Antes disso, o argentino completou sua formação e iniciou a carreira profissional no Vélez, em 2019. No ano seguinte, foi contratado pelo Cincinnati, dos Estados Unidos, onde permaneceu até ser emprestado ao futebol brasileiro.

O reencontro com o Cruzeiro acontece em um momento de recuperação para o Santos. Na última segunda, o time comandado por Cleber Xavier venceu o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, pelo encerramento da 18ª rodada do Brasileirão. Neymar foi o destaque da noite, marcando dois gols, enquanto o próprio Barreal completou o placar.

Com o resultado, o Santos encerrou uma sequência de três partidas sem vitória, deixou a zona de rebaixamento e respirou na tabela. Agora, ocupa a 15ª colocação, com 18 pontos, e busca manter a boa fase para se afastar de vez do perigo. Para isso, conta com o faro de gol de Barreal e, quem sabe, com um capítulo da "lei do ex" escrito no Mineirão.