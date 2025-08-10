Do Bronx responde Carlos Prates sobre luta com Fiziev e mostra confiança no UFC Rio

Marcado para liderar o UFC Rio, no dia 11 de outubro, o confronto entre Charles 'do Bronx' Oliveira e Rafael Fiziev já movimenta os bastidores do MMA brasileiro. Após declarações de Carlos Prates, que classificou o casamento da luta como "sem sentido" e arriscado para o ex-campeão dos leves (70 kg), Do Bronx respondeu em entrevista exclusiva à Ag Fight e demonstrou total confiança na escolha.

Prates, que conviveu com Fiziev durante anos na Tailândia, reconheceu - em entrevista ao canal 'Laerte Vianna na Área - MMA' - o poder de nocaute do cazaque e apontou que o embate oferece pouco retorno ao brasileiro do ponto de vista do ranking. Ainda assim, o paulista não recuou. Admitiu que o coração teve peso na decisão de aceitar o desafio em casa, mas ressaltou também o aspecto técnico envolvido.

"O Fiziev, sim, é um cara duríssimo, tem a mão muito pesada. Mas eu também acredito no poder de fogo das minhas mãos. Se eu bater, também posso nocautear. Também tenho a parte de chão, então, sim, aceitei uma parte pelo coração, mas também com a minha mente, porque eu queria muito essa luta. Agora é isso: dia 11 de outubro vamos estar lá com esse espírito, que eu estou feliz e contente, pra fazer acontecer", afirmou o ex-campeão dos leves.

Apesar da amizade e do histórico de treinos com o cazaque, Prates fez uma análise equilibrada do duelo e ainda apostou na vitória do compatriota. Para ele, o compromisso representa um desafio tanto técnico quanto emocional para Do Bronx, que tenta retomar o caminho rumo ao topo da categoria.

Um leão é um leão

Mesmo vindo de uma dura derrota por nocaute diante de Ilia Topuria, no UFC 317, o brasileiro tratou de tranquilizar os fãs sobre seu estado físico e emocional. Segundo o lutador, a queda foi dolorosa, mas serviu como combustível para um novo recomeço.

"Família, nunca havia sido nocauteado na minha vida. Tudo tem uma primeira vez e, infelizmente, chegou a minha e fui nocauteado por um cara duríssimo. Voltei para casa triste, chorando e brabo, mas agora, de verdade, estou mais do que pronto. Escutem bem o que eu vou falar: um leão ferido, ele ainda continua sendo um leão, e dia 11 de outubro vou mostrar para todos vocês que a minha história ainda não acabou", declarou.

O evento será realizado na Farmasi Arena, e marcará o retorno de Do Bronx ao octógono apenas três meses após sua última apresentação. A expectativa é de arquibancadas lotadas e clima inflamado com a presença massiva da torcida brasileira.

