Decisivo, Vitor Roque valoriza vitória após semana conturbada do Palmeiras: "Dá confiança"

10/08/2025 18h08

O Palmeiras está com fôlego renovado no Campeonato Brasileiro. Neste frio domingo de Dia dos Pais na capital paulista, o Verdão contou o apoio de pouco mais de 27 mil torcedores no Allianz Parque para vencer o Ceará de virada, por 2 a 1. Autor de um dos gols, o atacante Vitor Roque valorizou o triunfo depois da semana conturbada do clube.

Tanto o elenco como a diretoria e o técnico Abel Ferreira vinham sendo alvos de protestos por conta da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Vitor Roque disse que o resultado "dá confiança" ao time.

"Muito feliz pelo gol, pela vitória. Agradecer ao grupo, ao professor Abel, que nos dá confiança para trabalhar. Agradecer à torcida, que veio nos apoiar. É uma vitória que nos dá confiança para seguir no campeonato", disse o jogador em entrevista à TV Globo, na saída de campo.

"Agora temos um jogo muito importante na Libertadores, fora de casa. Temos que tentar fazer o melhor lá, para termos tranquilidade no jogo de volta", acrescentou.

Com o resultado, o Alviverde espanta o princípio de crise que rondava o clube e mantém a distância para o Flamengo, líder do Brasileirão. Terceiro colocado, o Palestra soma 36 pontos, quatro a menos que o Rubro-Negro.

O Palmeiras tem mais um jogo decisivo pela frente. Nesta quinta-feira, a equipe de Abel Ferreira visita o Universitario, do Peru, pela ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no Estádio Monumental U, no distrito de Ate.

