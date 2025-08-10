De esperança a destituído: relembre como foi a gestão Augusto Melo no Corinthians

O dia 9 de agosto de 2025 marca o ponto final da gestão Augusto Melo no Corinthians. Pouco mais de 1.400 sócios do clube foram ao Parque São Jorge neste sábado e votaram a favor do impeachment do mandatário. Ele, que foi eleito sob a esperança de dias melhores, acabou tendo a sua destituição celebrada por boa parte dos torcedores alvinegros.

Candidato da oposição nas eleições de 2024, Augusto Melo venceu o pleito contra André Luiz Oliveira, o André Negão, com larga vantagem. Com isso, ele encerrou uma dinastia do grupo político Renovação e Transparência, que se perpetuava na presidência do clube desde 2007, e ganhou apoio maciço da torcida, insatisfeita com as gestões anteriores.

(Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

AFASTAMENTO E INVASÃO AO PQ. SÃO JORGE

Augusto Melo foi afastado da cadeira presidencial do Corinthians pelo Conselho Deliberativo no último dia 26 de maio. O órgão aprovou por ampla maioria o impeachment do mandatário por conta do escândalo envolvendo a casa de apostas VaideBet.

Cinco dias depois, no dia 31 daquele mesmo mês, o dirigente se dirigiu ao Parque São Jorge com alguns aliados e tentou reassumir a presidência com base em um ofício assinado por Maria Ângela, mas o documento não foi reconhecido pelo presidente interino, Osmar Stabile, que inclusive chamou a Polícia.

Ela, que atua como 1ª vice secretária do Conselho Deliberativo, se intitulava presidente interina do órgão já que, em seu entendimento, Romeu Tuma deveria estar afastado e o sucessor imediato do posto, o vice Roberson de Medeiros, o 'Dunga', estava de licença médica. A conselheira, então, dizia ter anulado todos os atos conduzidos por Tuma desde o dia 9 de abril, dentre eles, a votação que aprovou o impeachment de Augusto pelo caso VaideBet, e determinava que o presidente afastado deveria ser reconduzido ao cargo.

A tentativa de retomada do poder no Corinthians, porém, não teve sucesso. Depois disso, alguns aliados de Augusto Melo chegaram a protocolar outras ações na Justiça buscando a anulação do impeachment e até mesmo do indiciamento do mandatário no caso VaideBet, mas tiveram diversas liminares indeferidas.

Ao todo, 1.413 associados votaram a favor do impeachment de Augusto Melo neste sábado, contra 620. O dirigente deixou o ginásio Wlamir Marques sem falar com a imprensa entre as apurações da quinta e a sexta urna - ao todo, foram 16.

Posteriormente, em nota oficial, o mandatário contestou o resultado da votação e prometeu tomar medidas cabíveis. Ele alega que o rito não foi conduzido de maneira isenta e diz que membros de organizadas que estavam presentes no local "coagiram os votantes".

Com a aprovação do impeachment, Augusto Melo deixa a cadeira presidencial, se torna inelegível pelos próximos dez anos e ainda corre o risco de sofrer um processo disciplinar de expulsão do Corinthians.

Ele ainda pode ser suspenso temporariamente por conta da invasão ao Parque São Jorge no dia 31 de maio deste ano e ficar impedido de frequentar a sede social do Timão. O caso está sendo analisado pela Comissão de Ética e Disciplina do clube.