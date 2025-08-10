Liverpool toma empates, erra pênaltis, e Palace é campeão da Supercopa

O Crystal Palace venceu o Liverpool nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, e conquistou o primeiro título da temporada inglesa. Os times se enfrentaram em Wembley, neste domingo, pela decisão da Supercopa da Inglaterra.

Com a bola rolando, Ekitiké e Frimpong fizeram para os Reds. Mateta e Sarr anotaram os gols do Crystal Palace.

Na definição por pênaltis, vitória do Crystal Palace por 3 a 2. Foi o primeiro título da equipe na Supercopa da Inglaterra.

As equipes estreiam na Premier League na próxima semana. O Liverpool joga contra o Bournemouth, na sexta-feira, e o Crystal Palace enfrenta o Chelsea, no domingo.

Como foi o jogo

Reforços mostram cartão de visitas. Ekitiké e Florian Wirtz, as duas contratações mais caras da janela do Liverpool, garantiram o primeiro gol da decisão antes mesmo dos cinco minutos jogados. O francês e o alemão trocaram passes perto da área e Ekitiké deu um chute certeiro para abrir o placar.

Crystal Palace no jogo. No momento em que o Liverpool ainda era superior, Van Dijk derrubou Sarr na área e a penalidade foi rapidamente marcada. Mateta cobrou com frieza e deu esperanças de reação ao time de Londres.

Mais um de estreante. O Crystal Palace mal teve chance de comemorar e os Reds logo recuperaram a vantagem. Frimpong, outro grande investimento do clube na temporada, encobriu Henderson em uma tentativa de cruzamento. A metade final do primeiro tempo seguiu sem grandes jogadas com o Liverpool controlando a posse.

Equipe londrina melhora no segundo tempo. Ekitiké quase voltou a repetir o roteiro, mas desperdiçou boas chances nos minutos iniciais na volta do intervalo. Depois, a pressão passou a ser do Crystal Palace. Alisson foi obrigado a fazer duas defesas fundamentais em um espaço de menos de cinco minutos.

Empate coloca fogo no jogo. O time londrino continuou explorando os espaços deixados pelo Liverpool, até que o gol de empate veio. Após roubada de bola no meio de campo, Wharton lançou para Sarr e a decisão ficou empatada até o apito final, levando à decisão por pênaltis.

Os pênaltis

Salah isolou a primeira cobrança do Liverpool e Henderson defendeu os chutes de MacAllister e Elliott. Gakpo e Szoboszlai marcaram para os Reds.

Alisson defendeu o segundo chute do Crystal Palace, batido por Eze, e Sosa mandou na trave. Mateta, Sarr e Devenny converteram.

Diogo Jota homenageado

O Liverpool entrou em campo com o texto "forever 20" (para sempre 20) gravado na camisa. A homenagem faz referência ao número que era usado pelo português.

Além do detalhe no uniforme, o jogo teve um minuto de silêncio e diversas bandeiras e cartazes para o ídolo do Liverpool . Foi a primeira partida oficial da equipe após a morte de Diogo Jota.

Lances de destaque

0x1. Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, Ekitiké recebeu de Wirtz no limite da área, de frente para o gol, e chutou rasteiro tirando do goleiro Henderson.

1x1. De pênalti, aos 16 minutos, Mateta deixou tudo igual deslocando o goleiro Alisson na batida.

1x2. Sem querer? Aos 20 minutos, Frimpong recebeu longo lançamento do lado direito. O holandês carregou até a área e cruzou pelo alto, encobrindo o goleiro Henderson que estava adiantado. A impressão era de que Frimpong buscava a assistência e acabou com o gol.

2x2. Aos 31 minutos do segundo tempo, Sarr aproveitou bola lançada na área e finalizou no gol. A bola bateu na trave direita de Alisson e entrou.