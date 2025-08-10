Topo

Cruzeiro x Santos: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Cruzeiro recebe o Santos na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Cruzeiro segue na cola do líder Flamengo. Os mineiros venceram o Botafogo por 2 a 0, no Nilton Santos, na rodada passada.

Raposa chega embalada pela classificação na Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu o CRB por 2 a 0 e avançou no mata-mata.

O Santos voltou a vencer e saiu da zona do rebaixamento. O Peixe recebeu o Juventude no Morumbis e venceu por 3 a 1.

Cruzeiro x Santos -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 10 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

