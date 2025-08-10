Santos resiste a domínio do Cruzeiro e vence por 2 a 1 de virada em BH
O Santos foi dominado pelo Cruzeiro no primeiro tempo na noite de hoje, mas resistiu e venceu o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, no Mineirão, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os gols do Santos foram marcados por Guilherme e Caballero. Neymar perdeu uma chance inacreditável no primeiro tempo, mas o erro não foi decisivo.
O gol do Cruzeiro foi marcado por Fabrício Bruno. Os mandantes jogaram melhor na primeira etapa, não fizeram mais gols graças ao goleiro Brazão, mas não conseguiram repetir o ritmo na segunda e sofreram a virada no final.
O jogo também ficou marcado por um gol anulado de Kaio Jorge, logo após o gol de empate do Santos. O VAR viu falta em Zé Rafael no início do lance.
Com o resultado, o Santos chega a 21 pontos e fica na 14ª colocação. O Cruzeiro fica com 37, na segunda posição, e vê o Flamengo abrir três pontos de vantagem na liderança.
O Santos volta a campo contra o Vasco, no próximo domingo. O Cruzeiro também terá semana livre e enfrenta o Mirassol, no dia 18.
Domínio do Cruzeiro, gol anulado pelo VAR e virada
O Cruzeiro dominou o jogo durante o primeiro tempo, no qual o goleiro do Santos, Gabriel Brazão, foi o principal destaque. O arqueiro, no entanto, não conseguiu evitar quando Fabrício Bruno cabeceou sozinho na área.
A principal chance do Peixe foi um gol impressionante perdido por Neymar, cara a cara com Cássio, após erro na saída de bola do time mineiro.
Na segunda etapa, o Cabuloso diminuiu o ritmo do jogo e não foi ameaçado. Contudo, em um lance pela direita, o Santos achou um gol com Guilherme —Caballero cruzou e encontrou o atacante nas costas da defesa.
O Cruzeiro chegou a marcar o segundo logo na sequência, mas o VAR viu falta em Zé Rafael no início do lance. Após o empate, os mandantes perderam ritmo.
No final, o Santos conseguiu a virada em contra-ataque, e a Raposa vê o Flamengo abrir distância na liderança.
Lances importantes
Defendeu Brazão! Aos 21 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, Kaiki subiu mais que a defesa do Santos e cabeceou à queima-roupa, mas o goleiro do Santos fez um milagre para evitar o gol.
Quase! Matheus Pereira deixou Kaio Jorge cara a cara com Brazão, o atacante do Cruzeiro mandou por cima, mas a bola foi fraca e Mayke tirou para escanteio.
Brazão de novo! Guilherme perdeu a bola na saída do Santos, Wanderson passou para Kaiki em profundidade, e o lateral bateu forte para mais uma defesa do goleiro santista.
1x0. Aos 42 minutos, após jogada ensaio no escanteio, Wanderson cruzou na cabeça de Fabrício Bruno que, sozinho na área, mandou para as redes.
Neymar perdeu! Logo depois, o Cruzeiro errou a saída de bola e Guilherme mandou para Neymar. O camisa 10 do Santos, cara a cara com Cássio e sem marcação, mandou por cima.
1x1. Aos 16 minutos da segunda etapa, Caballero recebeu pela direita e cruzou para Guilherme aparecer por trás da zaga e igualar o placar.
Gol anulado! Logo depois do empate, Matheus Pereira tomou a bola de Zé Rafael, Kaio Jorge fez tabela com Christian e mandou no ângulo de Brazão. No entanto, o VAR viu falta no início da jogada e o gol não foi validado.
1x2. Aos 43, Guilherme encontrou bola em profundidade para Caballero, que mandou de primeira para virar o placar.
Ficha técnica
Cruzeiro 1 x 2 Santos
Campeonato Brasileiro - 19ª rodada
Data: 10/08/2025 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Gols: Fabrício Bruno (42'/1ºT) (CRU); Guilherme (16'/2ºT) e Caballero (43'/2ºT) (SAN)
Amarelos: Villalba, Kaiki, Lucas Romero, Matheus Pereira e Christian (CRU); Tomás Rincón, Zé Rafael e Caballero (SAN)
Cruzeiro: Cássio; Wiliam, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Gabriel), Lucas Silva e Christian (Matheus Henrique); Matheus Pereira, Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Gil e Souza; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Rollheiser (Tiquinho Soares); Guilherme (Escobar), Neymar (João Schmidt) e Barreal (Caballero). Técnico: Cléber Xavier.