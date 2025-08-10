Criciúma x Athletico-PR: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Série B

O Athletico-PR volta a campo pela 21° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. Os paranaenses encaram o Criciúma, às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. A partida terá transmissão do Disney+.

?? Amanhã é dia de Furacão em SC. VAMOS PRA CIMA! Criciúma ? Athletico

Brasileiro Série B: 21ª rodada

? 11/08 (seg), às 19h

?? Heriberto Hülse ? Disney+

?? https://t.co/N2pKsb23SM pic.twitter.com/fXjUNmRvx8 ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 10, 2025

Como chegam os clubes?

Os donos da casa viram sua sequência positiva terminar na rodada passada. Agora, o Criciúma tenta a recuperação para seguir na briga pelo G4.

Já o Athletico-PR está embalado pela classificação na Copa do Brasil. Os visitantes querem manter o momento para acabar com a série de maus resultados na Série B.

Prováveis Escalações

Criciúma: Alisson; Marcelo Benevenuto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Gui Lobo, Jhonata Roberto, Jean Carlos e Felipinho; Nicolas e Diego Gonçalves



Técnico: Eduardo Baptista

Athletico-PR: Santos; Belezi, Habraão e Léo; Kauã Moraes, Riquelme, Felipinho, Zapelli e Léo Derick; Mendoza e Viveros



Técnico: Odair Helmann

Arbitragem

O árbitro da partida será João Vitor Gobi, com Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira como assistentes. O VAR será comandado por José Claudio Rocha Filho.