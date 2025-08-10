Criciúma x Athletico-PR: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pela Série B
O Athletico-PR volta a campo pela 21° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. Os paranaenses encaram o Criciúma, às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. A partida terá transmissão do Disney+.
Como chegam os clubes?
Os donos da casa viram sua sequência positiva terminar na rodada passada. Agora, o Criciúma tenta a recuperação para seguir na briga pelo G4.
Já o Athletico-PR está embalado pela classificação na Copa do Brasil. Os visitantes querem manter o momento para acabar com a série de maus resultados na Série B.
Prováveis Escalações
Criciúma: Alisson; Marcelo Benevenuto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Gui Lobo, Jhonata Roberto, Jean Carlos e Felipinho; Nicolas e Diego Gonçalves
Técnico: Eduardo Baptista
Athletico-PR: Santos; Belezi, Habraão e Léo; Kauã Moraes, Riquelme, Felipinho, Zapelli e Léo Derick; Mendoza e Viveros
Técnico: Odair Helmann
Arbitragem
O árbitro da partida será João Vitor Gobi, com Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira como assistentes. O VAR será comandado por José Claudio Rocha Filho.