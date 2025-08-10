Crespo transforma impensável em possível e faz São Paulo voltar a sonhar

O São Paulo foi para a pausa do Mundial de Clubes com a real preocupação com a zona do rebaixamento. Agora, fecha o primeiro turno colado no G6. A mudança tem nome e sobrenome: Hernán Crespo, que nunca duvidou dos resultados imediatos.

Sim, esperava (esses resultados). Mas era difícil que acontecesse. Espero ganhar todos os jogos, a ideia e estratégia é para isso. Às vezes acontece, às vezes não. Nós merecemos estar no lugar que estamos.

O que aconteceu

O treinador argentino mudou tudo no São Paulo, de tática a coesão. Crespo colocou o sistema 3-5-2 e deu mais segurança defensiva ao time, ao mesmo tempo que aproximou os atletas em campo e conseguiu criar linhas de passe desde a saída de jogo.

Nos treinos, Crespo ganhou o elenco como um todo e fez até os reservas se sentirem importantes. A mudança principal foi o fim do "11 contra 0", o treino pré-jogo em que somente os titulares vão a campo para orientação de posicionamento. Crespo faz essa parte em vídeo e com titulares e reservas presentes, o que fez quem senta no banco ter um entendimento melhor e se sentir mais integrado ao trabalho.

Outra mudança diz respeito ao próprio Crespo em relação à primeira passagem. Se antes ele era um técnico de estilo mais "manager", distante e de conversas em grupo, agora tem demonstrado mais relação interpessoal e gosto por conversas individuais. Foi assim, por exemplo, que deu voto de confiança para Rodriguinho, que se tornou importante. Internamente, o São Paulo vê um entendimento maior do treinador sobre o futebol brasileiro e as características dos jogadores daqui.

O São Paulo tem um elenco curto e que vinha sendo classificado como um grupo que não era competitivo, mas Crespo pegou esse mesmo elenco, sem exigir reforços, e levou até a parte de cima da tabela. Ontem, depois de mais uma vitória, o diretor Carlos Belmonte saiu em defesa do grupo de atletas: "Também ouvi muito que o São Paulo teria um ano mais difícil do que estamos tendo, estamos terminando o primeiro turno no sétimo lugar."