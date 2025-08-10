Cristiano Ronaldo brilha, mas Al-Nassr perde para time da 2ª divisão da Espanha

O Al-Nassr encarou o Almería no Estádio de los Juegos Mediterráneos e foi superado por 3 a 2, hoje, em amistoso. Os dois gols marcados por Cristiano Ronaldo não foram suficientes para os sauditas baterem os espanhóis, que balançaram as redes com Arribas e Embarba (2).

Aos 40 anos de idade, o astro português começou mais uma temporada em grande fase. Com os dois tentos de hoje, CR7 ostenta a marca de seis bolas nas redes em três partidas, números que equivalem a uma média de dois gols por jogo.

Nas duas partidas anteriores do clube saudita, contra Toulouse e Rio Ave, o atacante anotou um e três gols, respectivamente.

O Al-Nassr retorna aos gramados na próxima terça-feira, às 9h (de Brasília), quando recebe o Al-Ittihad, no Al-Awwal Park, pela semifinal da Supercopa Saudita. Na segunda, às 16h30, o Almería recebe o Albacete, pela primeira rodada da Segunda Divisão espanhola.

Como foi o jogo

O placar foi inaugurado pelo Almería logo aos seis minutos do primeiro tempo. Após receber lançamento, Arribas venceu o marcador na velocidade e, cara a cara com o goleiro Alaqidi, do Al-Nassr, finalizou firme, no canto esquerdo.

Aos 17 minutos da primeira etapa, o Al-Nassr deixou tudo igual no placar. Ao receber na área, Mané rolou para Cristiano Ronaldo. O português, livre de marcação, arrematou de primeira, no contrapé do goleiro, e balançou as redes.

O Al-Nassr virou aos 39 minutos da etapa inicial. Em cobrança de pênalti, CR7 bateu forte no ângulo direito anotou seu segundo tento na partida.

Aos 43 minutos do primeiro tempo, o Almería igualou. Na tentativa de afastar, Alaqidi pegou mal na bola e deixou nos pés de Embarba, que chutou da intermediária e marcou.

O Almería chegou ao terceiro gol aos 16 minutos da última etapa. Após bela troca de passes pela ponta direita, Embarba recebeu cruzamento na área e finalizou de voleio, no ângulo esquerdo.