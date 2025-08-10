Coutinho lamenta empate e destaca "grande partida" do Vasco

Topo

10/08/2025 18h15

Neste domingo, pela 19ª rodada do Brasileirão, o Vasco recebeu o Atlético-MG em São Januário, no Rio de Janeiro, e ficou no empate por 1 a 1. Philippe Coutinho lamentou o resultado e elogiou a partida do time carioca.

"Mais um jogo para gente que fica com um sabor ruim. Acho que fizemos uma grande partida. Levamos um gol cedo, mas conseguimos o empate. Tentamos o gol, mas não conseguimos a vitória. Agora é seguir trabalhando para buscar a vitória no próximo jogo", disse.

Com o resultado, o Vasco desperdiçou a chance de escapar da zona de rebaixamento. O time seguiu em 17º, agora com 16 pontos. O Vitória, que perdeu para o São Paulo na rodada, aparece logo acima, em 16º, com dois pontos a mais.

O Vasco terá a semana livre para trabalhar visando o duelo contra o Santos, no próximo domingo (17), no Morumbis, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada da Série A. No entanto, para esta partida, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o atacante Vegetti, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

