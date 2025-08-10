Corinthians pode ter chapa única em eleição após cassação de Augusto Melo

O Corinthians pode ter uma chapa única na eleição indireta para a presidência após a assembleia de sócios confirmarem o impeachment de Augusto Melo.

Timão pode ter "acordo de cavalheiros"

O UOL apurou que é possível que um "acordo de cavalheiros" seja firmado entre membros do Conselho Deliberativo (CD) do Timão. A ideia tem adesão de importantes grupos políticos.

A chapa única seria encabeçada por Osmar Stabile, presidente interino do clube, que ocupa a cadeira desde 26 de maio, quando Melo foi afastado em votação do CD. O entendimento interno é de que novas disputas eleitorais desgastem ainda mais a instituição, que passa por uma crise administrativa profunda. A situação financeira é uma das principais preocupações da diretoria interina.

Na verdade, o que tem que ser esperado é uma unidade dos conselheiros, é o momento do Corinthians ter essa união, até para que o Corinthians consiga se desenvolver. O clube precisa parar de ter essas interrupções de gestão, porque isso atrasa uma série de projetos, isso prejudica aquilo que está em andamento, então a união nesse momento seria a melhor alternativa.

Entendo que a permanência do Osmar é interessante, é importante, porque quer queira quer não, o Osmar vem de uma chapa que foi eleita pelos sócios, sobretudo isso, o Osmar assumiu agora, vem fazendo um trabalho que vem já apresentando alguns frutos, tem o seu planejamento, já tem a sua diretoria montada, eu acho que uma ruptura vai fazer com que o Corinthians caminhe alguns passos para trás.

Leonardo Pantaleão, superintendente jurídico do Corinthians, ao UOL

Romeu Tuma Jr., presidente do CD, prometeu convocar o pleito nesta semana, em pronunciamento na noite de ontem. A expectativa é de que a eleição indireta, que será votada apenas por conselheiros, aconteça nos próximos 15 dias.

O mandato "tampão" irá até dezembro de 2026, quando completará três anos das últimas eleições no clube. Augusto Melo, agora ex-presidente, não poderá se candidatar para cargos no clube pela próxima década.