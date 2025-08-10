Topo

Corinthians fecha preparação para pegar o Juventude; veja provável escalação

10/08/2025 14h33

O Corinthians está pronto para enfrentar o Juventude. Na manhã deste domingo, o elenco alvinegro finalizou a preparação para o confronto, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores abriram o dia assistindo a um vídeo com instruções táticas e, depois, realizaram uma ativação na academia. Já no gramado, o técnico Dorival Júnior comandou dois exercícios táticos. O elenco ainda trabalhou bolas paradas, tanto defensivas como ofensivas.

Para o embate, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Memphis Depay (lesão muscular na coxa direita) e Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo), que se machucaram no Derby. Os dois se juntaram ao volante Maycon (transição) e ao lateral Hugo (hérnia inguinal) no DM alvinegro.

Por outro lado, o treinador poderá contar com o retorno do zagueiro João Pedro Tchoca. O defensor cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza na última rodada.

Uma provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro; Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.

O Timão não vence há quatro rodadas no Brasileirão e ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos. A equipe, porém, chega embalada após a grande classificação às quartas de final da Copa do Brasil em cima do Palmeiras. O Alvinegro bateu o rival por 3 a 0 no agregado.

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro

Laterais: Fabrizio Angileri, Matheus Bidu e Matheuzinho

Meias: Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan

Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto

