Corinthians faz trabalho tático e finaliza preparação para encarar o Juventude no Sul

O técnico Dorival Júnior fez o seu último trabalho tático neste domingo para finalizar a preparação do Corinthians visando o jogo desta segunda-feira, contra o Juventude em Caxias do Sul. Na movimentação, o comandante utilizou algumas alternativas para tentar surpreender o rival gaúcho em seus domínios.

Disposto a encerrar série negativa de quatro jogos no Campeonato Brasileiro, o treinador quer um time forte na marcação, mas também com força para criar jogadas e buscar o ataque. Assim, o setor ofensivo deve ter Romero e Yuri Alberto com Talles Magno sendo a primeira opção no banco de reservas.

Sem poder contar com Memphis Depay e André Carrilo, o dia foi de testes no CT. Rodrigo Garro vai ser o encarregado de municiar o ataque e o setor de contenção deverá ter a missão de evitar uma pressão dos anfitriões, principalmente na etapa inicial.

O Corinthians viaja para Caxias do Sul embalado pela classificação às quartas de final sobre o Palmeiras. No Brasileiro, a equipe paulista não vence há quatro rodadas e vem de três empates consecutivos.

Neste domingo, os atletas assistiram a um vídeo com instruções táticas e depois realizaram uma ativação na academia. No gramado, Dorival liderou dois exercícios táticos e ainda deu ênfase às bolas paradas, tanto ofensivas como defensivas.

Na 13ª posição com 22 pontos em 18 jogos, o Corinthians vai ter pela frente um adversário que realiza péssima campanha. O Juventude é o penúltimo colocado com 11 pontos em 16 rodadas e só está à frente do Sport, lanterna do Nacional.