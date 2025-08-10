Topo

Corinthians desembarca em Caxias do Sul para pegar o Juventude

10/08/2025 19h04

O Corinthians já está em Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.

A delegação alvinegra foi recebida com muita festa na cidade. Em postagem divulgada nas redes sociais do Timão, é possível ver uma grande quantidade de torcedores recepcionando a equipe no hotel. Jogadores como Matheuzinho, André Ramalho, Hugo Souza e Yuri Alberto foram vistos tirando fotos com torcedores.

O Corinthians não vence há quatro rodadas na competição e ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos. A equipe, porém, chega embalada após a grande classificação às quartas de final da Copa do Brasil em cima do Palmeiras. O Alvinegro bateu o rival por 3 a 0 no agregado.

O técnico Dorival Júnior ganhou novas baixas para o confronto. Memphis Depay (lesão muscular na coxa direita) e Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo) se machucaram no Derby e serão ausências. Os dois se juntaram ao volante Maycon (transição) e ao lateral Hugo (hérnia inguinal) no DM alvinegro.

Por outro lado, o treinador poderá contar com o retorno do zagueiro João Pedro Tchoca. O defensor cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza na última rodada.

Uma provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Bidon e Rodrigo Garro; Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.

Vale destacar que, desde 2008, o Corinthians não sabe o que é vencer o Juventude no Alfredo Jaconi. Nesse intervalo, as equipes se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias do time gaúcho e um empate.

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro

Laterais: Fabrizio Angileri, Matheus Bidu e Matheuzinho

Meias: Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan

Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto

