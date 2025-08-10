Topo

Corinthians acerta empréstimos de Léo Mana e Diego Palacios; veja detalhes

10/08/2025 13h50

O Corinthians acertou os empréstimos de dois atletas do elenco profissional. O lateral-direito Léo Mana foi emprestado ao Criciúma, enquanto o lateral-esquerdo Diego Palacios defenderá o Karpaty, da Ucrânia. A informação foi publicada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O acordo de Léo Mana com o Criciúma vale até o fim desta temporada, período em que o clube catarinense disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Já o empréstimo de Diego Palacios ao Karpaty, da Ucrânia, deve se estender até o meio de 2026, acompanhando o término da temporada europeia.

Os dois atletas não faziam mais parte dos planos do técnico Dorival Júnior. Formado nas categorias de base do Corinthians, Léo Mana chegou a ser o reserva imediato de Matheusinho, mas, sem apresentar o rendimento esperado nesta temporada, acabou perdendo espaço até mesmo no banco de reservas.

Já Diego Palacios sofreu uma grave lesão no joelho logo em sua estreia pelo Corinthians, em janeiro do ano passado. Ele ficou afastado dos gramados por mais de um ano e só voltou a jogar na atual temporada.

O equatoriano realizou três jogos em 2025, todos pelo Campeonato Paulista. Ele não foi utilizado uma vez sequer pelo técnico Dorival Júnior.

