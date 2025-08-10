Conor McGregor publica vídeo de treino e intensifica rumores sobre retorno ao UFC; veja

Conor McGregor voltou a alimentar os rumores sobre seu aguardado retorno ao octógono. Após realizar seu primeiro teste antidoping em quase um ano, o astro irlandês compartilhou, por meio da ferramenta 'stories' do 'Instagram', registros de uma sessão intensa de muay thai - o que reforça a ideia de que está em plena fase de preparação para competir novamente no UFC.

Nas imagens, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e leve (70 kg) aparece aplicando chutes e joelhadas com potência, sob a supervisão de treinadores. A movimentação evidencia não apenas uma boa recuperação física, mas também o foco em refinar o jogo em pé - uma de suas especialidades dentro do cage (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

A postagem surge poucos dias após o irlandês confirmar sua reintegração ao programa de controle da Drug Free Sport International (DFSI), entidade atualmente responsável pelos testes antidoping no Ultimate. Conforme as regras, ele precisa cumprir um período mínimo de seis meses de exames aleatórios antes de obter liberação para voltar a competir, o que o tornaria elegível a partir de março de 2026.

UFC na Casa Branca

O nome de McGregor tem sido ventilado para um card especial que o UFC planeja realizar em julho do próximo ano - um evento histórico previsto para acontecer na Casa Branca, nos Estados Unidos. Caso se confirme, será a primeira luta oficial do irlandês desde julho de 2021, quando sofreu uma grave fratura na perna durante a trilogia contra Dustin Poirier.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok