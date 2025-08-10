Com vaga na Copa do Brasil, Vasco tenta deixar últimos lugares do Brasileiro contra Atlético-MG

Vasco e Atlético-MG comemoraram no meio de semana suas vagas nas quartas de final da Copa do Brasil, após momentos de tensão. Agora eles vão virar a chave e se enfrentar domingo em São Januário, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. O jogo começa às 16 horas.

O Vasco chega reabilitado depois de bater o CSA por 3 a 1 em casa e quebrar uma sequência de sete partidas sem vencer. Com a sensação de dever cumprido, o time treinado por Fernando Diniz volta às suas atenções para o Brasileiro visando deixar a zona de rebaixamento. O Cruzmaltino é o 17° colocado, com 15 pontos, três atrás do Vitória, que abre o Z-4.

O Atlético-MG vem de derrota por 1 a 0 para o Flamengo na Arena MRV, mas garantiu sua classificação no mata-mata nacional ao vencer o Rubro-Negro na disputa por pênaltis, com brilho do goleiro Everson. De olho nas primeiras posições do Brasileiro, o Galo é o décimo colocado, com 23 pontos, quatro atrás do Red Bull Bragantino, que abre o G-6.

O goleiro Léo Jardim e o lateral-direito Paulo Henrique retornam após cumprirem suspensão contra o Mirassol no Brasileiro. Daniel Fuzato e Puma Rodríguez, que começaram jogando nas respectivas posições, devem começar no banco de reservas.

A comissão técnica também conta com a volta de João Victor, que cumpriu suspensão contra o CSA. O defensor é cotado para ser titular e formar a dupla de zaga ao lado de Lucas Freitas. O volante Hugo Moura, que foi improvisado no setor diante dos alagoanos, deve voltar à sua posição de origem.

Em contrapartida, o lateral-esquerdo Lucas Piton cumpre suspensão. Ele estava pendurado na última rodada e foi punido com um cartão amarelo. Victor Luís é o reserva imediato da posição. O atacante GB, com um edema na coxa esquerda, e o meia Adson, que se recupera de uma fratura na tíbia direita, são desfalques. O zagueiro Lucas Oliveira e o meia Jean Meneses não devem ser relacionados por opção técnica.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve a punição de seis jogos ao atacante Dudu pelas ofensas proferidas em rede social à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O jogador já cumpriu três partidas e ficará fora dos próximos três compromissos do Atlético-MG no Brasileiro (Vasco, Grêmio e São Paulo). Além da punição, ele ainda terá de pagar uma multa no valor de R$ 90 mil.

Anunciado nesta sexta-feira como reforço do Atlético-MG com contrato até 2029, o meia Reinier aguarda a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ter condição de jogo. Revelado pelo Flamengo, ele tem passagens por Real Madrid, Borussia Dortmund, Frosinone, Girona e Granada.

O lateral-direito Saravia, o volante Alexsander e o atacante Biel, reservas diante do Flamengo, podem ser as novidades do time titular nas vagas de Natanael, Gabriel Menino e Hulk, respectivamente, que devem ser preservados.

Cuca não poderá contar com o volante Patrick e os atacantes Cadu e Caio Maia, todos entregues ao departamento médico.

FICHA TÉCNICA

VASCO X ATLÉTICO-MG

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Tchê Tchê e Phillipe Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco e Igor Gomes (Gustavo Scarpa); Biel, Rony e Cuello. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).