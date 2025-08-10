Com Neymar em alta, Santos desafia Cruzeiro para se distanciar da zona da degola no Brasileirão

Principal nome na vitória sobre o Juventude na última rodada, Neymar será a principal referência para o Santos se guiar no desafio deste domingo, diante do Cruzeiro, às 18h30, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após encantar a sua torcida com uma bela atuação no triunfo conquistado no MorumBis, o camisa 10 vem reassumindo a sua melhor condição e carrega nos ombros a responsabilidade de liderar seus companheiros.

E motivos não faltam para o astro da Vila Belmiro se sentir realmente confiante. Engatou a quinta partida consecutiva, balançou as redes duas vezes contra o rival gaúcho e chegou à vice-artilharia do elenco na temporada com seis gols marcados (junto com Tiquinho Soares). Mas a boa fase não fica nisso. O desempenho recente repercutiu no mundo inteiro e Neymar brilhou nas manchetes dos jornais europeus.

Recuperado dos problemas físicos e às vésperas da convocação para os jogos da Data-Fifa de setembro, o atacante voltou a ser cotado para integrar a lista de Carlo Ancelotti. Feliz pela boa atuação, o próprio jogador mandou um recado para o treinador da seleção brasileira. "Não preciso provar nada para ninguém", disse.

Disposto a consolidar a sua imagem de craque a menos de um ano da disputa da Copa do Mundo, o Cruzeiro surge não só como um desafio, mas também uma oportunidade de mostrar que a boa fase vigora novamente. Afinal, nas duas vitórias que o Santos teve após o Mundial de Clubes, ele foi decisivo para o resultado (1 a 0 sobre o Flamengo, quando marcou o único gol do jogo e nos 3 a 1 contra o Juventude).

Atento à importância do craque em seu time, o treinador santista não poupa elogios a seu comandado. "O Neymar vem dedicando muito em cumprir os trabalhos. A entrega dele, a alegria de estar liderando esse grupo de atletas, isso é muito importante."

Em meio à esperança de mais uma vez ver Neymar brilhar em campo, o Santos trabalha para sair da situação delicada que ainda se encontra no Nacional. Na 15ª posição com 18 pontos, a equipe da Baixada tem apenas três de vantagem para o Vasco, primeiro clube na zona de rebaixamento.

Para piorar, Cleber Xavier terá pela frente uma equipe embalada no campeonato. Com 37, o Cruzeiro tem a mesma pontuação do líder Flamengo, mas fica em segundo lugar nos critérios de desempate. Ciente do que terá pela frente, o técnico santista aproveitou a semana para armar uma defesa sólida contra o segundo melhor ataque do torneio: 30 gols em 18 confrontos. "Essa parada (semana livre para treinos) vai ser boa para reequilibrar e acertar aquilo que vínhamos fazendo na parte defensiva", declarou o comandante.

No treino desta sexta-feira, o atacante Guilherme participou normalmente da atividade e se colocou à disposição do treinador para reforçar o ataque em Minas. Recuperado de um problema no tornozelo direito, ele trabalhou sem limitações de movimentos. Existe ainda a possibilidade de Willian Arão ser relacionado.

No Cruzeiro, o técnico Léo Jardim terá pouco tempo para preparar a equipe após a classificação para as quartas de final da Copa Brasil após derrotar o CRB, em Maceió. A tendência é que o treinador do time mineiro converse com o seu estafe para avaliar quais jogadores estão mais desgastados. Assim, a definição do time vai ser feita após o treino deste sábado.

CRUZEIRO X SANTOS

CRUZEIRO - Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Léo Jardim.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Mayke), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Cleber Xavier.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).