Com Major Tom, Rodrigo Pessoa é vice-campeão do GP Rolex na Irlanda

Fechando a semana do Dublin Horse Show, Rodrigo Pessoa foi vice-campeão do GP Rolex neste domingo, montando Major Tom, seu parceiro nos Jogos de Paris 2024. O ganhador das Olimpíadas 2004 e do Mundial 1998 é um dos principais nomes em atividade no hipismo mundial.

"Estou muito satisfeito com o desempenho dos meus cavalos essa semana", destacou Rodrigo, de 52 anos, que está entre os candidatos a uma vaga na equipe brasileira para o Mundial que será realizado entre 11 e 23 de agosto de 2026, na Alemanha. Em Los Angeles 2028, ele pode garantir o recorde de nove participações olímpicas.

Dos 40 conjuntos habilitados ao GP, 26 completaram o difícil percurso. Doze fecharam com somente um derrube, entre eles Rodrigo e Major Tom, sela belga de 12 anos. Eles fizeram o melhor tempo (73s61), com um leve toque no meio do triplo n.º 4 no início do percurso que contou com 14 obstáculos.

A campeã foi a norte-americana Laura Kraut com Bisquetta, únicos a zerar o percurso, em 72s97. O terceiro lugar ficou com Shane Sweetnam montando James Kann Cruz, com 74s39. Ao todo, o GP Rolex distribuiu premiação de 510 mil euros (R$ 3,3 milhões), com Rodrigo Pessoa faturando 100 mil euros (R$ 632 mil).