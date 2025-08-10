Com gol no final, São Bernardo vence Retrô-PE e emenda oitavo jogo invicto na Série C

O São Bernardo venceu o Retrô-PE por 1 a 0 neste domingo, pela 16ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). Echaporã marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o São Bernardo chegou ao oitavo jogo seguido sem derrota. Desde o último revés, no dia 2 de junho, diante do CSA, o time paulista soma cinco vitórias e três empates, ocupando a terceira posição, com 29 pontos. Já o Retrô-PE segue na 19ª posição, com apenas 13.

Pela 17ª rodada da Série C, o São Bernardo recebe o Figueirense neste domingo, às 16h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio. Por sua vez, o Retrô-PE visita o Maringá neste sábado, às 17h, no Willie Davids.

O jogo

O primeiro tempo foi truncado na Arena de Pernambuco. A única grande chance foi do Retrô-PE, aos três minutos, quando Radsley cobrou falta colocada, mas parou em boa defesa de Júnior Oliveira.

A etapa complementar seguiu sem grandes oportunidades para os dois lados. Desesperado na zona de rebaixamento, o Retrô-PE pressionou no final e quase abriu o placar. Aos 39 minutos, Felipe Ferreira cruzou para Radsley, que bateu forte e parou em Júnior Oliveira novamente.

Na reta final do segundo tempo, o São Bernardo conseguiu, em sua única oportunidade, marcar o gol da vitória. Aos 45 minutos, Victor Andrade fez grande jogada individual e cruzou para Echaporã, que cabeceou para balançar as redes.

Confira outros resultados da Série C neste domingo:

Londrina 0 x 2 Náutico



Floresta 1 x 0 Tombense



Anápolis 2 x 1 Brusque