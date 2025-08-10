Com gol de Lukaku, Napoli goleia Sorrento em amistoso na Itália
Na manhã deste domingo, o Napoli goleou o Sorrento em amistoso de pré-temporada, no Estádio Teofilo Patini, na Itália. A equipe venceu por 4 a 0, com gols de Lorenzo Lucca, Scott McTominay, Luis Hasa e Romelu Lukaku.
Com o resultado, o Napoli somou sua segunda vitória seguida na pré-temporada. Ao todo, foram três vitórias, um empate e duas derrotas em seis partidas. Por outro lado, esse foi o único amistoso disputado pelo Sorrento.
O Napoli volta a campo nesta quinta-feira, às 15 horas (de Brasília), quando encara o Olympiacos, da Grécia, em amistoso novamente no Estádio Teofilo Patini. O Sorrento visita a Salernitana no próximo domingo, às 16 horas, pela primeira rodada da Copa da Itália, da Série C, no Estádio Arechi.
Aos 12 minutos de bola rolando, após cruzamento de Leonardo Spinazzola pelo lado esquerdo, Lorenzo Lucca subiu para cabecear e abriu o placar para o Napoli. A equipe do técnico Antonio Conte ampliou aos 21, com Scott McTominay. O escocês recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e marcou um belo gol.
Já no segundo tempo, após boa jogada de Antonio Vergara, Luis Hasa acertou um lindo chute e marcou o terceiro do Napoli, aos 30 minutos. Por fim, Alessandro Zanoli recebeu de McTominay e cruzou para Romelu Lukaku. O belga finalizou de dentro da área e fechou a goleada, aos 40 minutos.