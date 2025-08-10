Topo

Esporte

Com Estêvão em campo, Chelsea goleia o Milan em amistoso

10/08/2025 14h44

Com Estêvão em campo, o Chelsea golerou o Milan por 4 a 1 neste sábado, em amistoso disputado no Stamford Bridge. João Pedro, Liam Delap (2) e Andrei Coubis (contra) marcaram para o time inglês - o zagueiro romeno ainda foi expulso no primeiro tempo. Pelo lado italiano, Fofana descontou.

O Chelsea estreia oficialmente na temporada no próximo domingo, diante do Crystal Palace, pela Premier League. Já o Milan inicia sua campanha no mesmo dia, contra o Bari, pela Copa da Itália.

O jogo

O placar foi aberto logo aos cinco minutos do primeiro tempo, com gol contra de Andrei Coubis. O segundo saiu em cabeceio de João Pedro em frente ao centro da baliza, aos oito minutos, após cruzamento de Pedro Neto para a área.

O Milan ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, quando Coubis cometeu falta para evitar uma chance clara de gol, recebendo cartão vermelho.

Aos 16 minutos do segundo tempo, Estevão entrou em campo. Quatro minutos depois, o brasileiro sofreu pênalti cometido por Yunus Musah. Liam Delap converteu com um chute firme, no canto direito.

Aos 19, Estevão arriscou de fora da área e obrigou o goleiro a se esticar para defender. Do lado do Milan, o croata Luka Modric, que fez sua estreia, teve atuação discreta.

Aos 45 minutos do segundo tempo, já nos instantes finais da partida, Delap marcou seu segundo gol, após assistência do brasileiro Andrey Santos.

