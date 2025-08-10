Com dois de Cambiasso, Juventus vence o Borussia Dortmund em amistoso na Alemanha

A Juventus venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1, neste domingo, em amistoso de pré-temporada, no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. Cambiasso marcou os dois gols da equipe italiana, enquanto Beier descontou para o time alemão.

A Juventus volta aos gramados no próximo sábado, contra a Atalanta, em mais um amistoso de pré-temporada. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d'Italia. O Borussia Dortmund, por sua vez, enfrenta o Rot-Weiss Essen, no Stadion Essen. O duelo, válido pela primeira fase da Copa da Alemanha, acontece no dia 18 (segunda-feira), às 15h45.

FT |??| Finisce qui la seconda amichevole del nostro precampionato: arriva il successo contro il Borussia Dortmund ?? pic.twitter.com/eVbMOhG8IW ? JuventusFC (@juventusfc) August 10, 2025

Veja como foi Borussia Dortmund x Juventus

A equipe italiana abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Kalulu cruzou na área para Cambiasso, que desviou de pé esquerdo para o fundo da rede.

Já aos oito minutos da etapa complementar, a Juventus aumentou a vantagem. Cambiasso recebeu passe de Yildiz e chutou cruzado para o gol, sem chances para o goleiro Kobel.

O Borussia Dortmund descontou aos 44 minutos. Beier ganhou dividida na área, girou e bateu forte para balançar as redes.