Cléber Xavier mostra alívio em pressão após vitória do Santos

Neste domingo, após o Santos vencer o Cruzeiro de virada no Mineirão, Cléber Xavier se mostrou aliviado com o resultado. O técnico estava pressionado no cargo, mas com a segunda vitória seguida, conquista mais tranquilidade.

Não vou conseguir controlar a pressão de fora. Tenho que controlar meu trabalho, conversar com minha comissão e com meus atletas. Não é fácil, estamos carregando uma situação que já vem pesando há um tempo num clube com a grandeza do Santos.

Cléber Xavier

O que aconteceu

A vitória contra o Cruzeiro, que briga pela liderança da tabela, faz com que o Santos chegue aos 21 pontos, se afastando um pouco do Z4. O Vasco é a primeira equipe dentro da zona de queda, com 16.

O Peixe enfrenta a equipe carioca em seu próximo confronto, e busca alcançar a terceira vitória em sequência, algo que não acontece desde o Campeonato Paulista.

O técnico santista voltou a falar sobre a necessidade da consolidação do trabalho para o desenvolvimento do time: "A pressão existe, mas nós temos que trabalhar, acalmar os atletas, e fazê-los mentalmente fortes para buscar um equilíbrio. Não se faz uma equipe num estalo de dedos."

O que mais Cléber Xavier disse

Trabalho do elenco: "A dedicação do grupo de atletas é muito boa. Eu fiz algumas trocas de um jogo para outro, por necessidade de adotar uma estratégia para o jogo de hoje. Jogadores importantes que fizeram um grande segundo tempo hoje, mas o primeiro tempo foi muito abaixo."

Retorno de Guilherme: "A ideia é trabalhar ele pelo lado direito, para ter profundidade pelo lado que o Cruzeiro mais expunha. O Barreal também vinha fazendo bons jogos pelo lado esquerdo e ainda no primeiro tempo eu fiz a troca para trazer o Guilherme para o lugar dele. Ele cresceu e tem nos ajudado, voltou bem."

Possibilidade de ter João Basso e Willian Arão contra o Vasco: "Temos atletas importantes no departamento médico e vamos conversar para tentar tê-los o mais rápido possível. É um jogo duro, os times que estão na parte debaixo também são difíceis, porque são grandes clubes, com jogadores qualificados, bons treinadores - como o Diniz - então vai ser um jogo duro. Temos cinco dias de trabalho para esse jogo e vamos procurar fazer nosso melhor para conseguir uma vitória em casa."