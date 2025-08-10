Cléber Xavier mantém Neymar entre titulares; Cruzeiro vai com força máxima
Cruzeiro e Santos estão escalados para o confronto deste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Mineirão.
Neymar continua entre os 11 iniciais e será titular pelo sexto jogo seguido. O técnico Cléber Xavier também conta com o retorno de Guilherme após um corte no tornozelo. Barreal é a aposta de lei do ex pelo lado do Peixe.
O Santos vai a campo com: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão, Gil e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Guilherme, Neymar e Barreal.
O Cruzeiro vai a campo com o time considerado ideal: Cássio; Wiliam, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.
Fagner segue fora após lesão contra o CRB, assim como João Marcelo, com lesão grave no joelho.