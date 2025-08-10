Cleber Xavier exalta grupo após vitória do Santos e descarta pressão: 'Foco no trabalho'

A vitória de virada sobre o Cruzeiro na noite deste domingo, em Belo Horizonte, não teve um personagem central, mas contou com um componente fundamental para marcar uma nova fase no clube: a união. Para o treinador Cleber Xavier, a força do grupo foi determinante para o Santos voltar para a Vila Belmiro com mais três pontos.

Após sofrer a pressão de ver a equipe na zona do rebaixamento, ele destacou a força de seus comandados. "Quero falar do grupo de atletas e a dedicação de todos, dos que saem e dos que entram. Fiz algumas trocas pela necessidade de mudar o esquema para enfrentar o Cruzeiro. E hoje jogadores importantes fizeram um grande segundo tempo", afirmou Xavier.

Aliviado pelo triunfo fora de casa, o treinador disse que não se intimida com pressão e deu a resposta de como o plantel pode mudar o seu objetivo daqui para a frente. "É foco no trabalho. Não adianta pensar em pressão. Temos de trabalhar e acalmar os atletas. Não controlo o externo. Preciso deixá-los mentalmente fortes", afirmou o treinador.

Autor de um gol e responsável pela assistência que definiu a virada de 2 a 1 sobre o Cruzeiro, Guilherme foi bastante elogiado pelo treinador santista. Segundo o comandante, além de ser um atacante eficiente, ele também é um exemplo de dedicação para os companheiros.

"É um grande jogador. É o goleador do clube na temporada. Mostrou dedicação total, voltou bem ao time (esteve fora por causa de uma lesão no tornozelo). Sentiu um pouquinho no primeiro tempo, mas no geral, foi muito bem", disse Cleber Xavier.

Sobre a partida, ele reconheceu o desempenho abaixo do esperado de sua equipe no primeiro tempo, mas afirmou que as mudanças surtiram o efeito desejado quando a equipe retornou do intervalo para buscar a virada.

"A gente sempre fala que não joga sozinho, mas contra alguém. O Cruzeiro fez uma marcação muito forte, a gente tentou, mas não deu certo (no primeiro tempo). Depois colocamos o Guilherme e o Caballero pelos lados, em profundidade, e com Tiquinho Soares sustentando no pivô. O Neymar ficou na articulação e conseguimos nos ajustar", comentou.

Com o resultado positivo, o Santos chegou aos 21 pontos e começa a abrir distância dos times que estão na zona de rebaixamento. "O nosso objetivo é tentar chegar na primeira parte da tabela e vamos atrás disso", completou Xavier.