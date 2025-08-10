Cleber cita "grande segundo tempo" do Santos, elogia elenco e defende trabalho

O técnico Cleber Xavier fez questão de exaltar o elenco do Santos após a vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro, de virada, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante reconheceu o primeiro tempo abaixo, mas valorizou a atuação na etapa final.

"Quero falar do grupo, a dedicação de todos, nos treinos também. Era um jogo difícil aqui no Mineirão, um dos líderes do campeonato. Tivemos que fazer algumas mudanças. Foi um grande segundo tempo. O primeiro foi muito abaixo, não conseguimos fazer o que queríamos", analisou.

"A gente não joga sozinho. Jogamos contra alguém. Fizemos um primeiro tempo abaixo, tentamos corrigir algumas situações que nos fizeram ficar abaixo. O Cruzeiro fez uma marcação muito forte, não deixava a gente respirar. A gente tentou. Como não deu certo, partimos para uma outra ideia, com Caballero e Guilherme pelos lados, o Tiquinho como pivô, o Neymar por dentro e a entrada do Zé Rafael. Trouxemos os laterais de volta para o jogo também. Tivemos grandes chances. Poderíamos fazer mais gols até", completou.

Cleber também destacou a importância de Guilherme, que marcou um gol e deu uma assistência no Mineirão. O atacante começou na ponta direita, mas logo foi deslocado para a esquerda, onde se sente mais à vontade.

"O Guilherme coloquei do lado direito para ter profundidade, onde o Cruzeiro tinha mais exposição. Ainda no primeiro tempo, puxei ele para a esquerda de volta. No segundo tempo, mantivemos a velocidade com o Caballero, que também fez um grande jogo. o Guilherme cresceu e tem nos ajudado, é o goleador do clube na temporada, voltou bem", relatou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano foi para a 14ª colocação, com 21 pontos, abrindo cinco em relação ao Vasco, que empatou com o Atlético-MG e abre a zona do rebaixamento.

A vitória traz um alívio para Cleber Xavier, que vem sofrendo forte pressão por parte da torcida santista. O técnico defendeu o seu trabalho.

"Tenho que controlar meu trabalho, não o externo. Tenho que trabalhar e tentar de alguma forma. Não é fácil, carregamos uma situação que já vem, a pressão existe. Temos que trabalhar, acalmar os atletas e tentar fazer eles mentalmente fortes. Trazer esse equilíbrio. Não se faz um time em um estalo de dedos. Por isso valorizo o grupo, a entrega deles. Buscamos o equilíbrio, de fazer mais e tomar menos. Aconteceu contra Juventude e Cruzeiro. Agora é seguir o foco no trabalho. Nosso objetivo inicial é estar na primeira parte da tabela", finalizou.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco no Morumbis, pela 20ª rodada da Série A.